추경호 “반도체 팹, 정치 안배 배제해야… 삼성∙SK, 대구∙경북 오라” [지방자치 투데이]

추경호 대구시장은 3일 열린 ‘영남권 첨단산업 발전 비전 국민보고회’와 관련해 “반도체 팹(생산공장)의 입지는 정치적 안배가 아니라 시장과 기업의 투자 전략, 경쟁력에 의해 결정되어야 한다”고 재차 강조했다.

전재수 부산시장(왼쪽)과 추경호 대구시장이 3일 경남 진주시에서 이재명 대통령 주재로 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 대화하고 있다. 연합뉴스

추 시장은 이날 발표한 입장문을 통해 “이번 국민보고회가 대한민국의 미래 성장 전략 수립을 위한 의미 있는 출발점이 되기를 진심으로 기원한다”며 이같이 밝혔다. 그는 “수도권 집중을 완화하고 비수도권에 첨단산업 성장 거점을 육성해야 한다는 정부 정책의 방향성에는 깊이 공감한다”면서도 첨단산업 전략의 투명성과 원칙을 강력히 요구했다.

특히 추 시장은 이날 체결한 영남권 첨단산업 육성을 위한 투자양해각서(MOU)를 언급하며 “제1조의 목적에 ‘영남권 내 반도체를 비롯한 첨단산업 육성’이 분명히 명시돼 있다”고 짚었다. 이어 “이번 협약이 단순한 연구개발(R&D)과 소재∙부품∙장비(소부장) 산업 육성에 머무르지 않고, 궁극적으로는 전∙후공정을 모두 아우르는 생산거점 구축으로 이어져 대한민국 반도체 경쟁력을 한 단계 높이는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

그러면서 그는 정부의 산업정책 추진 방식에 대해 쓴소리도 던졌다. 추 시장은 “대한민국의 미래를 좌우할 첨단산업 전략일수록 국민 모두가 신뢰할 수 있는 원칙과 절차 위에서 추진돼야 한다”며 “산업정책은 한 정부의 과제가 아니라 대한민국의 미래를 결정하는 백년대계인 만큼, 국민이 납득할 수 있는 설명과 공감이 반드시 뒷받침되어야 한다”고 지적했다.

전재수 부산시장(왼쪽부터), 추경호 대구시장, 김상욱 울산시장, 이철우 경북지사, 박완수 경남지사가 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 참석자 발표가 끝난 뒤 박수치고 있다. 연합뉴스

그는 또 “반도체 산업은 하루가 다르게 변하는 글로벌 시장에서 사활을 걸고 경쟁하는 대표적인 국가 전략산업”이라며 “정부는 기업이 경쟁력을 발휘할 수 있는 환경을 만들고, 기업은 시장과 경쟁력을 기준으로 투자 결정을 내리는 것이 자유시장경제의 원칙”이라고 명확한 선을 그었다.

이어 추 시장은 “이번 반도체 팹 입지 선정과 관련해 국민들이 가장 궁금해하는 것은 투자 규모가 아니라, 과연 어떤 기준과 절차를 거쳐 이러한 결정에 이르렀는가 하는 점”이라며 정부의 투명한 기준 공개를 촉구하기도 했다. 특히 추 시장은 삼성전자와 SK하이닉스 등 글로벌 반도체 대기업들을 향해 직접 러브콜을 보냈다. 추 시장은 “국내외 반도체 기업에도 정중히 제안드린다”며 “언제든 대구∙경북을 직접 방문해 우리의 경쟁력을 눈으로 확인해 달라”고 말했다.

끝으로 추 시장은 “기업들이 언제든 찾아오시면 대구∙경북이 준비해 온 산업 기반과 미래 비전을 직접 설명해 드리겠다”며 “기업이 장기적인 관점에서 안정적으로 투자하고 성장할 수 있는 환경을 만드는 것이 지방정부의 역할인 만큼, 앞으로도 기업의 목소리를 가장 먼저 듣고 가장 빠르게 지원하는 대구시가 되겠다”고 약속했다.

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