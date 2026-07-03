국내에서 만나보는 세계의 코스메틱 '인코스메틱스 코리아·인터참코리아' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

3일 서울 강남구 코엑스에서 인코스메틱스 코리아·인터참코리아가 열린 가운데 참가자들이 부스를 둘러보고 있다.

인코스메틱스 코리아는 국내에서 유일한 퍼스널 케어 원료 전문 B2B 전시회로, 전 세계 350여 개의 퍼스널 케어 원료 및 제조 업체들이 참가하며, 약 1만여 명의 제조사, R&D 및 규제 전문가들이 참관하여 전문적이고 효율적인 비즈니스 네트워킹 기회를 제공하는 박람회다. 이노베이션 존에서는 새롭게 출시된 원료와 최첨단 포뮬레이션을 가장 먼저 만나볼 수 있으며, K-뷰티 존은 바이오 엔지니어링 원료와 트렌드 중심 세미나를 통해 한국 뷰티 산업의 리더십을 선보인다. 또한, 이너뷰티 존에서는 건강한 아름다움에 대한 관심 증가에 발맞춰 뉴트리코스메틱의 새로운 가능성을 엿볼 수 있다.

인터참코리아는 글로벌 뷰티∙화장품 전문 전시회로 매해 50여 개국에서 약 5,800명이 넘는 해외바이어가 내방하며, 구매력을 갖춘 해외바이어 및 잠재시장 발굴을 통해 다양한 뷰티∙화장품 분야의 비즈니스 플랫폼으로 자리 잡았다. 이번 박람회에서는 화장품과 개인 위생용품, OEM·ODM 제조 기계, 미용실·스파·헤어살롱을 위한 가구 및 서비스, 전문가용 헤어 제품과 장비 등 다양한 분야의 제품들을 선보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지