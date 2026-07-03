국내에서 만나보는 세계의 코스메틱 '인코스메틱스 코리아·인터참코리아' [한강로 사진관]

3일 서울 강남구 코엑스에서 인코스메틱스 코리아·인터참코리아가 열린 가운데 참가자들이 부스를 둘러보고 있다.
인코스메틱스 코리아는 국내에서 유일한 퍼스널 케어 원료 전문 B2B 전시회로, 전 세계 350여 개의 퍼스널 케어 원료 및 제조 업체들이 참가하며, 약 1만여 명의 제조사, R&D 및 규제 전문가들이 참관하여 전문적이고 효율적인 비즈니스 네트워킹 기회를 제공하는 박람회다. 이노베이션 존에서는 새롭게 출시된 원료와 최첨단 포뮬레이션을 가장 먼저 만나볼 수 있으며, K-뷰티 존은 바이오 엔지니어링 원료와 트렌드 중심 세미나를 통해 한국 뷰티 산업의 리더십을 선보인다. 또한, 이너뷰티 존에서는 건강한 아름다움에 대한 관심 증가에 발맞춰 뉴트리코스메틱의 새로운 가능성을 엿볼 수 있다.
인터참코리아는 글로벌 뷰티∙화장품 전문 전시회로 매해 50여 개국에서 약 5,800명이 넘는 해외바이어가 내방하며, 구매력을 갖춘 해외바이어 및 잠재시장 발굴을 통해 다양한 뷰티∙화장품 분야의 비즈니스 플랫폼으로 자리 잡았다. 이번 박람회에서는 화장품과 개인 위생용품, OEM·ODM 제조 기계, 미용실·스파·헤어살롱을 위한 가구 및 서비스, 전문가용 헤어 제품과 장비 등 다양한 분야의 제품들을 선보인다.
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