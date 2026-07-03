홍석기 국가수사본부장 “형사사법체계 큰 개편 앞둬 엄중한 시기”

경찰 수사를 총괄하는 홍석기 신임 국가수사본부장이 3일 별도 취임식 없이 공식 임기를 시작했다.
홍 본부장은 이날 오전 주재한 전국 수사지휘부 화상회의에서 “형사사법체계의 큰 개편도 앞두고 있어 그 어느 때보다 엄중한 시기”라며 취임 일성을 밝혔다.
그는 “이러한 시기일수록 일상의 안전과 법질서를 지키는 수사경찰 본연의 역할에 한 치의 소홀함이 없어야 한다”며 “피싱(금융사기)범죄, 마약 등 국민의 안전을 위협하는 각종 범죄에 엄정하게 대응해야 한다”고 말했다.
아울러 “법과 절차에 따라 공정하게 수사하면서도 피해자 보호에도 만전을 기해야 한다”고 강조했다.
홍 본부장은 전국 수사 지휘부를 향해 “현장을 세심하게 살피고, 소속 직원들이 맡은 업무에 전념하도록 각별히 관리해달라”고 당부했다.
또 “무한한 영광과 함께 무거운 책임감을 느낀다. 저부터 솔선수범하겠다”며 “국민이 가장 신뢰하는 수사기관을 같이 만들어 나가자”고 했다.
경찰청 수사국장으로 치안감 계급이던 홍 본부장은 전날 밤 국수본부장 발탁과 함께 치안정감으로 승진했다. 국수본부장 임기는 2년이다.
충북 제천 출신인 홍 본부장은 경찰대를 8기로 졸업했다. 경찰청 사이버수사심의관, 청주 흥덕경찰서장, 경찰청 교통기획과장 등을 역임했다.
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