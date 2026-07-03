홍석기 국가수사본부장 “형사사법체계 큰 개편 앞둬 엄중한 시기”

경찰 수사를 총괄하는 홍석기 신임 국가수사본부장이 3일 별도 취임식 없이 공식 임기를 시작했다.

홍 본부장은 이날 오전 주재한 전국 수사지휘부 화상회의에서 “형사사법체계의 큰 개편도 앞두고 있어 그 어느 때보다 엄중한 시기”라며 취임 일성을 밝혔다.

홍석기 신임 국가수사본부장이 3일 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부에서 열린 전국 수사지휘부 화상회의에 앞서 인사말을 하고 있다. 뉴스1

그는 “이러한 시기일수록 일상의 안전과 법질서를 지키는 수사경찰 본연의 역할에 한 치의 소홀함이 없어야 한다”며 “피싱(금융사기)범죄, 마약 등 국민의 안전을 위협하는 각종 범죄에 엄정하게 대응해야 한다”고 말했다.

아울러 “법과 절차에 따라 공정하게 수사하면서도 피해자 보호에도 만전을 기해야 한다”고 강조했다.

홍 본부장은 전국 수사 지휘부를 향해 “현장을 세심하게 살피고, 소속 직원들이 맡은 업무에 전념하도록 각별히 관리해달라”고 당부했다.

또 “무한한 영광과 함께 무거운 책임감을 느낀다. 저부터 솔선수범하겠다”며 “국민이 가장 신뢰하는 수사기관을 같이 만들어 나가자”고 했다.

경찰청 수사국장으로 치안감 계급이던 홍 본부장은 전날 밤 국수본부장 발탁과 함께 치안정감으로 승진했다. 국수본부장 임기는 2년이다.

충북 제천 출신인 홍 본부장은 경찰대를 8기로 졸업했다. 경찰청 사이버수사심의관, 청주 흥덕경찰서장, 경찰청 교통기획과장 등을 역임했다.

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