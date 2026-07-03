헤어플러스, 다이소 전용 ‘단백질 본드’ 6종 출시

헤어케어 브랜드 ‘헤어플러스’가 단백질 본딩 콘셉트를 바탕으로 향과 사용 목적을 세분화한 다이소 전용 ‘단백질 본드’ 신규 상품 라인업 6종을 선보인다고 밝혔다.

이번 신제품 6종은 소비자의 일상적인 헤어 고민에 맞춰 3가지 세부 라인으로 출시됐다. ▲고데기와 펌으로 손상된 모발을 관리하는 열보호 라인 ‘튤립 브리즈’ ▲건조하고 갈라지는 모발에 수분과 영양을 공급하는 데 초점을 맞춘 집중 보습 라인 ‘클린 솝’ ▲컬과 볼륨 연출을 돕는 ‘스타일링’ 등 총 3가지 라인으로 구성됐다.

‘단백질 본드 튤립 브리즈’는 깨끗하고 투명한 프레시 플로럴 머스크 향이 특징이다. 열보호 특허 성분을 함유해 드라이기나 고데기 등 열기구 사용 전 모발 손상 관리에 도움을 주도록 설계됐다. 노워시 타입으로 모발 끊어짐 케어를 고려한 ‘앰플 밤(65ml)’과, 산뜻한 오일워터 제형으로 모발 끝 갈라짐 및 큐티클 케어를 돕는 ‘워터 에센스(150ml)’로 구성됐다.

‘단백질 본드 클린 솝’은 클린 머스크 향을 담은 것이 특징이다. 건조한 모발의 보습과 단백질 케어를 고려한 라인이다. 촉촉한 크림 로션 제형으로 모발에 도포해 사용할 수 있는 ‘앰플(65ml)’과, 건조할 때마다 수시로 레이어링해도 가볍게 사용할 수 있도록 기획된 ‘워터 에센스(150ml)’를 선보인다.

‘단백질 본드 스타일링’ 라인은 볼륨과 컬 연출을 돕도록 구성됐다. 끈적임 없는 젤 크림 제형으로 컬 연출과 유지감을 고려한 ‘컬링 헤어 에센스(100ml)’와, 미세 분사로 고정감을 주고 열기구 사용 전후 모발 관리를 고려한 ‘볼륨 헤어 픽서(100ml)’로 구성됐다.

헤어플러스 관계자는 “지난 1차 제품 다이소 입점 당시 보내주신 관심에 힘입어, 열기구 사용과 여름철 외부 환경으로 손상되기 쉬운 모발을 고려한 2차 라인업을 기획해 선보이게 됐다”며 “특히 메인 라인인 ‘튤립 브리즈’는 향과 사용감을 함께 고려한 제품으로, 일상적인 모발 관리에 활용할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.

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