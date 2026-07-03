'회생폐지' 홈플러스 "진심으로 사과…피해 최소화 노력하겠다"

홈플러스는 3일 서울회생법원이 자사의 회생계획안 폐지를 결정한 데 대해 "고객과 임직원, 입점업체, 협력업체 등 여러 이해관계자분께 진심으로 사과의 말씀을 드린다"고 입장을 표명했다.



홈플러스는 이날 오후 입장문을 내 "향후 진행될 법적 절차에 적극적으로 협조하면서 채권자와 직원 등 이해관계자의 피해가 최소화될 수 있도록 노력하겠다"며 이같이 밝혔다.

3일 서울 시내의 한 홈플러스 매장에 임시 휴업 안내문이 게시되어 있다. 서울회생법원 회생4부(법원장 정준영, 주심 부장판사 박소영)는 이날 홈플러스의 기업회생절차(법정관리) 폐지를 결정했다. 법원은 "즉시항고 기간 내 운영자금을 조달한 뒤 항고할 경우 정당한 이유가 인정되면 '재도의 고안' 절차를 통해 폐지 결정을 취소하고 회생계획안 심리를 위한 관계인집회를 다시 지정할 가능성이 있다"고 설명했다.

그러면서 메리츠금융그룹이 회생계획안 실행에 필요한 2천억원 중 1천억원을 긴급운영자금(DIP)으로 대출 약정하면서 내걸었던 '회사와 김병주 MBK 회장'의 연대 보증 조건을 MBK파트너스가 수용했다는 사실도 공개했다.



회사는 입장문에서 "지난 몇 주간 수많은 이해관계자의 간청에도 불구하고 최대 채권자인 메리츠금융그룹은 대주주 측 운용관리사인 MBK파트너스와 김병주 파트너가 제공한 1000억원의 연대보증만으로는 부족하다고 자금지원을 거절하고 있어 안타까울 뿐"이라며 "최대채권자인 메리츠금융그룹에 2000억원의 운영자금 대출을 해줄 것을 간청드린다"고 호소했다.



그동안은 MBK가 회사 차원의 보증을 약속하면서 김 회장의 보증 제공은 어렵다는 뜻을 밝혀왔는데, 한발 물러선 것으로 해석할 수 있다.

3일 서울 강서구 홈플러스 본사의 모습.

MBK는 지난 달 30일 회생법원에 보낸 의견서에 김 회장의 보증을 제공하겠다는 내용을 담은 것으로 전해졌다.



다만 MBK가 메리츠에 2천억원 전액에 대한 대출을 요구하는 것과 달리 메리츠는 보증 조건이 충족되면 에스크로에 예치돼있는 1천억원에 대한 인출이 가능하지만, 나머지 1천억원은 MBK 측이 마련해야 한다는 입장이다.



홈플러스가 이 같은 내용을 입장문에 담은 것은 항고가 가능한 14일의 기간 동안 자금을 조달하면 회생절차를 재도의할 수 있다는 점에서 마지막까지 자금 조달에 힘써보겠다는 의지로 풀이된다.

<연합>

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