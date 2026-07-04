대구시, 광역시 최초 ‘계약형 지역필수의사제’ 공모 선정…전문의 20명 확보 목표

대구시가 보건복지부가 시행하는 ‘계약형 지역필수의사제 시범사업’ 추가 공모에 최종 선정돼 10월부터 지역 필수의료 전문인력 지원에 본격 나선다.

4일 시에 따르면 기존 강원∙충남∙전남∙경북∙경남∙제주 등 6개 도 중심으로 추진되던 이 사업은 대구∙부산∙울산∙충북∙전북이 새롭게 참여하면서 전국 11개 시∙도로 확대 시행된다. 특히 광역시가 이 사업에 참여하는 것은 대구시를 비롯한 이번 추가 선정 지역들이 처음이다.

사진=연합뉴스

전문의 이탈과 신규 전문의 유입 감소로 지역 필수의료 인력난이 심화되는 가운데, 대구시는 이번 사업을 통해 지역 필수의료 전문인력 확충 기반을 한층 강화한다는 방침이다. 지난해 7월부터 시행 중인 계약형 지역필수의사제 시범사업은 저연차 전문의가 지역 내 종합병원급 이상 의료기관에서 장기간 필수진료를 수행할 수 있도록 보건복지부와 지방자치단체가 지역근무수당과 정주 여건 등을 지원하는 제도다.

시는 이번 공모 선정에 따라 권역책임의료기관과 지역책임의료기관, 상급종합병원 등을 중심으로 내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과, 응급의학과, 심장혈관흉부외과, 신경과, 신경외과 등 8개 필수진료과목 전문의 20명을 확보한다는 계획이다.

선정된 전문의에게는 월 400만원의 지역근무수당과 전입 시 격려금 100만원을 지급한다. 이와 함께 자녀교육 가이드 제공, 행정자문 연계 지원, 의료기관별 학술활동 및 복리후생 지원 등 다양한 정주 지원을 통해 우수한 전문의가 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 뒷받침할 예정이다.

이재홍 시 보건복지국장은 “광역시 최초로 계약형 지역필수의사제 시범사업에 참여하게 된 것은 지역 필수의료 전문인력 확보를 위한 중요한 전환점이 될 것”이라며 “앞으로도 우수한 전문인력을 안정적으로 확보해 지역 필수의료 공백을 줄이고, 빈틈없는 필수의료 안전망 구축에 전력을 다하겠다”고 말했다.

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