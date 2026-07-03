스타벅스 결제액 한 달 간 200억 증발…‘탱크데이’ 논란 후폭풍?

지난달 스타벅스의 신용∙체크카드 추정 결제금액이 전월보다 200억원 넘게 줄어든 것으로 나타났다. 스타벅스 앱 월간 사용자도 한 달 사이 113만명 가량 줄었다.

3일 인공지능(AI) 데이터 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면, 스타벅스의 6월 신용∙체크 카드 추정 결제액은 1003억9000만원으로 집계됐다. 이는 전월 결제액(1211억9000만원)보다 약 208억원 줄어든 수치다.

지난달 1일 서울 시내 스타벅스 매장의 환불 및 회원탈퇴 안내문. 뉴시스

올해 들어서는 물론 지난해 11월 이후 최근 8개월 간 월별 결제액 중에서 가장 낮은 수준이다.

스타벅스의 월별 결제액은 지난해 11월(1474억원)을 기록한 뒤 등락을 반복하다 지난 5월부터 감소폭이 커졌다. 특히 6월 결제액은 올해 4월(1343억원)과 비교하면 약 339억원 줄어들었다.

스타벅스 앱 사용자도 줄었다. 앱 월간 사용자 수는 5월 819만191명에서 6월 706만541명으로 112만9650명 감소했다. 즉 한 달 만에 13.8% 줄어든 셈이다.

앞서 스타벅스코리아는 5∙18 민주화운동 기념일인 5월18일 텀블러 할인 행사에 ‘탱크데이’ 등 표현을 사용해 논란을 빚었다. 이후 온라인 등을 중심으로 비판 여론이 확산되자, 신세계그룹은 스타벅스코리아 대표를 해임하고 공개 사과한 데 이어 스타벅스코리아 전 직원을 대상으로 역사 교육을 하는 등 수습에 나섰다.

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