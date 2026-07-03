안현모와 이혼한 라이머 "사는 건 편한데 외롭다"

래퍼 출신 제작자 라이머가 외롭다고 한다. 라이머는 방송인 안현모와 2017년 결혼했고, 2023년 이혼했다.

라이머는 3일 방송하는 채널A 예능프로그램 '신랑수업2'에서 배우 김성수를 만난다. 김성수는 라이머에게 일일 트레이너로 도움을 요청한다. 또 박소윤을 불러 세 사람이 함께 밥을 먹는다.

가수 라이머. 채널A ‘신랑수업2’

김성수는 "제가 모델, 라이머가 래퍼로 연예계에 갓 데뷔했던 20대 시절 헬스장에서 만나 운동하며 친해진 사이"라고 말한다.

라이머와 재회한 김성수는 "여전히 피부가 좋다"고 말한다.

라이머는 "제가 사실 피부는 타고난 것 같다"고 해 웃음을 자아낸다. 그러면서 "요리하는 걸 좋아해서 배달음식을 시켜 먹지 않는다"고 한다.

김성수가 "그럼 넌 다시 결혼할 필요 없겠다"고 하자 라이머는 "사는 건 편한데 외롭다"고 말한다.

김성수는 "소윤이와 동반으로 패션쇼 무대에 서게 됐다"며 라이머에게 일일 트레이너를 맡아달라고 한다.

두 사람은 근력 척도인 3대 운동(스쿼트·벤치프레스·데드리프트) 총중량을 측정해 본다.

라이머는 30년 가까이 운동한 경력을 얘기하며 "한창 때 '3대 500'을 쳤다"고 말한다.

<뉴시스>

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