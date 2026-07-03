배재고, 6일 광주일고 방문 사과…5·18 묘지 참배 예정

경기 중 지역 비하성 단체 응원을 한 배재고 야구부 학생들이 오는 6일 광주제일고를 방문해 사과하기로 했다.



3일 광주시교육청과 서울시교육청에 따르면 배재고 야구부 선수들과 지도자·학부모·교직원 등 80여명이 오는 6일 오후 3시 광주일고를 찾는다.

배재고와 광주일고의 경기 모습. 대한야구소프트볼협회 홈페이지 캡처

배재고 측은 광주일고 학생 선수와 지도자들을 만나 사과한 뒤 함께 국립 5·18 민주묘지를 참배하기로 했다.



이효준 배재고 교장은 지난 1일 서울시교육청을 통해 광주일고 방문 의사를 전달했고, 이규연 광주일고 교장은 시험 기간인 점과 학생들의 심리 안정이 필요한 점을 고려해 당일 방문은 재고해달라고 화답했다.



광주일고 측은 배재고 선수들이 잘못을 반성하고 새롭게 시작할 필요가 있다는 측면에서 사과 수용 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.



지난 달 29일 서울 목동구장에서 열린 전국고교야구선수권 경기 중 배재고 야구부 학생 선수들이 광주일고 학생들에게 스타벅스 코리아의 '5·18 탱크데이' 이벤트를 연상케 하는 "스타벅스 가야지", "탱크 데이"라는 구호를 외쳐 5·18 민주화운동을 조롱하고 지역을 비하했다는 비난을 샀다.

<연합>

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