한성숙 총리 "집중호우 대비, 모자란 것보다 지나치게 해야"

한성숙 국무총리는 전국적인 장마를 앞둔 3일 "평년이 아닌 최악의 상황을 기준으로 대비해야 한다"고 강조했다.



한 총리는 이날 오전 민방위복 차림으로 한강홍수통제소 상황실을 찾아 홍수 대응 체계를 점검하고 이같이 말했다.

한성숙 국무총리가 3일 서울 서초구 한강홍수통제소 상황실을 방문, 여름철 홍수 대책을 보고받고 있다. 연합뉴스

한 총리는 "기후 위기 시대에는 과거의 경험이나 데이터가 맞지 않을 때가 있다"며 "이것이 미래를 보장하지 않기 때문에 재난 대응은 모자란 것보다 지나치게 준비하는 게 낫다"고 했다.



이어 "하나의 정부로 움직여야 한다. 홍수는 예보와 댐 운영, 현장 통제와 대피가 유기적으로 맞물려야 피해를 막을 수 있다"며 "각 기관은 맡은 역할을 충실히 수행하되 하나의 대응체계로서 긴밀히 협력해 주시기를 바란다"고 당부했다.



한 총리는 "올해 홍수에 대비해 댐과 저수지 등 숨은 물그릇을 대량 확보했고 도시 침수예보를 새롭게 도입해, 시범사업 자치구에서 시민들이 현 위치의 침수 위험을 직접 확인할 수 있게 된다"며 "정부는 이번 장마가 끝날 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고 국민의 생명과 안전을 지키는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 덧붙였다.

<연합>

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