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강예원, '프리지아 손절' 의혹에 "할 말 있지만 공론화 안 해"

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배우 강예원이 인플루언서 프리지아의 논란과 계약 종료 심경을 털어놨다.

 

강예원은 2일 유튜브 채널 '광예원'에서 인플루언서 권은지를 집에 초대해 다양한 이야기를 나눴다.

 

강예원. &#39;광예원&#39; 유튜브 캡처
강예원. '광예원' 유튜브 캡처

강예원은 인플루언서 매니먼트를 직접 만들어 인플루언서 프리지아·박지현·홍영기 등과 계약했던 경험을 소개했다.

 

그는 "은지 같은 경우는 잘 나가는 회사도 많은데 왜 나를 찾아왔냐"고 물었다.

 

권은지는 "내가 너무 좋아하던 프리지아님을 키우신 분이고 언니랑 같이하면 더 잘되지 않을까 하는 생각이 들었다"고 했다.

 

강예원은 "프리지아는 대학교 3학년 때 만났다. 그때 인스타그램 팔로워가 3만이었다. 너무 독특하고 통통 튀더라. 5년 계약하고 예능 프로그램은 다 나갔다"고 말했다.

 

그는 "내가 PD들 다 쫓아다녔다. '하트시그널'도 박지현이랑 같이 데리고 갔다. 지아는 그때 안되고 지현이가 된 거다"라고 했다.

 

이어 "난 지아에게 분명 맞는 게 있을 거라고 생각했다"고 말했다.

 

강예원은 "한번은 'SNL' 미팅하러 갔는데 지아가 연기는 자신이 없다고 하더라. SNL PD가 연기가 너무 안 된다고 하셨다. 근데 그 PD님이 '솔로지옥' 제작진들을 한번 만나 보라고 했다"고 말했다.

 

그는 "근데 지아가 안 나가겠다고 했다. 그래서 내가 엄청난 설득을 했다. 내 촉에는 솔로지옥이 넷플릭스에서 대박이 날 거 같았다"고 했다.

 

권은지가 프리지아와 계약 종료 후 심경에 대해 물었다.

 

강예원은 "섭섭하긴 하다. 난 다 이유가 있다고 생각한다. 그런 사건에 대해서 할 말은 있지만 공론화하고 싶지 않고 서로 간에 예의라고 생각한다. 얼마 전에도 통화했다. 나쁜 사이는 절대 아니다"라고 했다.

 

한편 프리지아는 2022년 명품 짝퉁 착용 논란에 휩싸인 바 있다.

<뉴시스>


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