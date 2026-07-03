이언주, 상임위원장 배제에 “정치 보복인가…또다시 탈당 같은 거 안 한다”

더불어민주당 이언주 의원이 22대 국회 후반기 상임위원장 배정 과정에서 자신이 경제관련 상임위원장에 지원했지만 받아들여지지 않았다며 원내지도부를 향해 공개적으로 불만을 표시했다.

이 의원은 3일 자신의 페이스북에 올린 글에서 자신이 상임위원장에서 빠진 사실을 이야기하면서 “정치보복인가, 위원장을 한번도 안 한 나를 쏙 빼고 상임위원장 나눠먹기를 끝냈다는 생각이 들었다”고 적었다. 그는 이어 “요즘 세상에 이런 비합리적인 조직이 어딨느냐”며 “나야 위원장 안해도 그만이지만 최소한 공당으로서 공적 책임감은 갖고 나눠야 한다는 생각”이라고도 했다.

더불어민주당 이언주 의원. 연합뉴스

앞서 민주당은 지난달 30일 국회 본회의에서 11개 상임위원회 위원장을 단독 선출했다. 통상 국회 관례상 3선 국회의원이 상임위원장을 맡는데 이 의원은 현재 3선이다. 이 의원은 상임위원장을 맡지 못했다.

이 의원은 “나는 투자전문변호사이자 산업계 출신으로 대선 때 후보직속 경제성장위원장으로 경제성장전략보고서를 만들었고 당 AI강국위원회 수석부위원장을 계속 맡아왔다”며 “소위 경제산업분야 위원장인 산업통상자원중소벤처기업위원장, 과학기술정보방송통신위원장을 지원했고 적어도 그 중 하나는 되는 걸로 알고 있었다”고 말했다. 그는 이어 “원내지도부는 상의하겠다고 하고서 제대로 된 상의는 없었고, 최종명단에서는 내가 빠져 있었다”고 했다.

앞서 민주당을 탈당했다가 복당한 바 있던 이 의원은 “또 다시 탈당 같은 건 안한다. 쫓아내려면 쫓아내라 내 발로는 안 나간다”며 “돌아올 땐 각오하고 돌아왔다. 이 당을 반드시 바꾸겠다고. 남을 조롱하고 낄낄대며 왕따시키며 좋아하는 일진 분위기, 허위사실이나 유포하며 상대를 악마화시키며 네거티브로 경쟁하는 비생산적이고 저열한 그런 정치판을 끝내자고”라고 적었다.

이 의원은 “이젠 민주당에도 나랑 뜻을 같이 하는 당원 지지자들이 많이 늘어났다”며 “내가 민주당에서 중도보수를 대변하는 ‘뉴이재명’ 대표주자 아닌가. 조국 사태 당시의 삭발부터 지금까지 일관되게 내로남불과 위선의 상징 조국의 강을 건너자고 했는데 그래도 지금은 내 말이 맞았다며 함께 한다는 깨어있는 당원들도 많다는데에 큰 위안을 느낀다”고 덧붙였다.

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