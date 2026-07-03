“도로에 사람 쓰러졌다”…출동 순찰차가 밟고 지나가 사망

도로 위에 누워있던 60대 여성을 역과 사고로 숨지게 한 20대 경찰관이 경찰에 입건됐다.

경찰차. 연합뉴스TV 캡처

인천 미추홀경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 20대 여성인 모 지구대 소속 A 순경을 수사하고 있다고 3일 밝혔다.

A 순경은 이날 오전 12시45분쯤 미추홀구 숭의동 이면도로에서 순찰차를 몰던 중 도로 위에 누워있던 60대 여성 B씨를 밟고 지나가 숨지게 한 혐의를 받는다.

당시 A 순경은 “도로 위에 사람이 쓰러져 있다”는 신고를 받고 같은 지구대 소속 C 경사와 함께 현장에 출동했다가 구조 대상자를 숨지게 하는 사고를 낸 것으로 파악됐다.

사고 지점은 다소 어두웠고 좌회전 구간과 접하는 곳이라고 경찰은 설명했다.

A 순경은 경찰에 “B씨가 누워있는 걸 제대로 보지 못했다”는 취지로 설명한 것으로 전해졌다.

경찰은 사고 당시 순찰차 블랙박스와 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 확보해 정확한 사고 경위를 조사 중이다. 동승자인 C 경사는 주의 의무가 없어 처벌 대상이 아닌 것으로 봤다.

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