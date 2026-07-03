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한혜진, 파리서 30만원 헤어·메이크업에 "현타 온다"

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모델 한혜진이 프랑스 상류층 화장과 헤어스타일에 도전했다.

 

한혜진은 2일 유튜브 채널 '한혜진'에서 프랑스 파리 동네 미용실을 찾아 헤어·메이크업 받는 과정을 공개했다.

한혜진. &#39;한혜진&#39; 유튜브 캡처
한혜진. '한혜진' 유튜브 캡처

한혜진은 "모델로서 오랫동안 헤어 메이크업을 받았지만 파리에 있는 현지 미용실에서 헤어 메이크업을 받은 적은 없다

 

한헤진이 가격을 묻자 통역사는 "헤어 스타일링부터 시작해서 134~165유로(약 23~28만원)이다. 머리가 길면 추가금이 더 들어가서 169~198유로(약 29~34만원)이다"라고 설명했다.

 

미용사는 "오늘 보여드릴 헤어는 약간 글래머러스한 느낌이다. 파리지엔 스타일의 우아한 웨이브라고 보면 된다"고 하자 한혜진은 "디자이너가 생각하는 헤어를 해달라. 믿고 맡기겠다"고 했다.

 

한혜진은 "고데기 굵기가 엄청 얇다. 그 말인 즉슨 엄청 빠글빠글하게 나올 것"이라며 불안함을 드러냈다.

 

이어 한혜진은 메이크업을 받기 시작했다.

 

그는 "예상했던 그대로 메이크업이 나오고 있다. 한 치의 오차도 없이"라고 했다.

 

완성된 모습을 본 한혜진은 "우리 구독자들은 예쁘다고 해줄 거다"라며 스스로를 위로했다.

 

그는 가게를 나오며 "나오니까 현타 온다. 택시 빨리 부르자"며 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>


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