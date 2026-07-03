李대통령 지지율 54%로 3주 만에 반등…민주 41%·국힘 26% [한국갤럽]

이재명 대통령의 국정지지율이 3주 만에 하락세를 멈추고 반등했다는 여론조사 결과가 3일 나왔다.



한국갤럽이 지난달 30일부터 이달 2일까지 전국 만 18세 이상 1천5명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 54%가 이 대통령의 직무 수행을 긍정 평가했다.

이는 직전 조사 대비 3%포인트(p) 오른 수치다.



이 대통령 지지율은 지난달 둘째 주 조사에서 57%로 직전 조사 대비 7%p 하락한 뒤 하락세를 보여왔다.



이 대통령의 직무 수행을 부정적으로 평가한 응답자는 직전 조사보다 1%p 오른 36%로 집계됐다. 의견을 유보한 비율은 10%였다.



긍정 평가 이유로는 '경제·민생'이 24%로 가장 많이 꼽혔다. 이어 '외교'(14%), '전반적으로 잘한다'(8%) 순이었다.



부정 평가 이유로는 '경제·민생·고환율'(16%), '부동산 정책'(9%), '독재·독단'(7%) 등이 지적됐다.



정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 41%, 국민의힘이 26%를 각각 기록했다.



민주당은 지난주 조사와 같은 수치를 보인 반면 국민의힘은 1%p 하락했다.



조국혁신당과 개혁신당은 각 2%, 진보당과 기본소득당은 각 1%였다. 지지하는 정당이 없는 무당층은 25%였다.



이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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