셀트리온, 2분기 매출 1.3조·영업익 4300억…‘역대 최대치’

셀트리온이 올해 2분기 역대 최대 2분기 실적을 달성했다. 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 35.2%, 77.3% 증가했다.

셀트리온은 2분기 연결기준 잠정 실적으로 매출액 1조3000억원, 영업이익 4300억원을 기록했다고 3일 공시했다. 영업이익률도 지난해 25%에서 약 33%로 개선되며 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성했다.

3월25일 셀트리온 정기 주주총회가 열린 인천 연수구 송도컨벤시아 총회장 모니터에 주총을 알리는 안내문이 나오고 있다. 뉴시스

셀트리온 측은 “올해 초 장래사업과 경영계획 공시에서 제시됐던 2분기 영업이익 목표인 4000억원을 초과 달성했다”며 “기존 주력 제품의 견조한 판매에 더해 고수익 신규 제품의 성장으로 호실적을 냈다”고 설명했다.

램시마SC(미국 제품명:짐펜트라)와 유플라이마, 스테키마 등 신규 제품 판매가 글로벌 주요 시장에서 증가하고 있다. 신규 제품군이 전체 매출에서 차지하는 비중도 60%를 넘었다.

셀트리온은 미래 성장동력 확보에도 속도를 내고 있다. 자가면역질환 치료제 코센틱스 바이오시밀러 CT-P55에 대한 국내와 북미에서 허가 절차도 진행 중이다. 허쥬마SC에 대해서도 주요국에서 허가를 추진 중이다. 키트루다와 다잘렉스 등 후속 바이오시밀러 개발도 병행 중이다.

셀트리온은 바이오시밀러 포트폴리오를 2030년까지 30개, 2038년까지 41개로 늘릴 계획이다. 신약개발에서는 내년까지 모두 20개 신약 포트폴리오를 확보하는 게 목표다. CT-P70과 CP-P71의 경우 미국 식품의약국(FDA)에서 패스트트랙 지정을 받았다.

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