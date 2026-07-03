[속보] 靑 “호남 전력, 재생에너지 확대가능…李, 인허가 밤 새워서라도 하라고”

김우창 청와대 국가AI정책비서관은 3일 정부가 최근 발표한 호남 반도체 클러스터 투자 사업을 놓고 일각에서 충분한 전력 공급이 어려울 수 있다는 우려가 나오는 데 대해 “서남권은 재생에너지가 이미 충분히 많고 더 늘릴 수 있다”고 반박했다.

이재명 대통령이 지난 2일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

김 비서관은 이날 KBS라디오 전격시사에 출연해 “국내에서 전력을 생산하는 곳은 크게 보면 서남권이나 부울경 쪽의 원전, 강원권 등이다. (수도권이나 충청 등) 중부권은 송전망을 타고서 와야 한다”면서 “전력원에 가까운 곳에 생산 시설을 갖추는 게 우리에게 남은 유일한 선택”이라고 말했다.

김 비서관은 일각에서 ‘재생에너지만으로 전력 공급이 충분하겠는가’라는 의문이 제기되는 것에는 “대한민국의 전력망은 다 연결돼 있다”며 하나의 전력원에만 의존하는 것은 아니라는 입장을 내놨다.

이어 “우리나라 재생에너지 비율은 9%인 반면, OECD 평균은 30%가 넘는다”며 “전반적인 세계 무역 기조 때문에 (재생에너지 비율을 늘리지 않으면) 수출하지 못한다”고 강조했다.

정부의 ‘탈탄소 기조와 충돌하는 것 아니냐’는 지적에는 “탈탄소가 탈원전(은) 아니다”라며 “탈원전 기조는 조금 잘못 이해하신 것 같다”고 답했다.

또 “대통령과 참모들의 티타임에 들어가면, 이 대통령은 ‘인허가 같은 것은 밤을 새워서라도 해라, 내가 직접 책임관이 되겠다’는 말씀을 한다”며 “용인에서는 첫 삽을 뜨는 데 6년이 걸렸지만, (호남에서는) 이를 제로(0)로 만들겠다는 게 최고 권력자의 의지”라고 전했다.

그러면서 “조만간 새로운 태스크포스(TF)가 만들어지고 대통령이 직접 챙기게 될 것”이라고 덧붙였다.

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