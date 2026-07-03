떨어진 음식 빨리 주워도 소용없었다…‘3초 룰’의 진실은?

바닥에 떨어진 음식을 3초 안에 주우면 먹어도 괜찮다는 이른바 ‘3초 룰’은 과학적 근거가 부족하다는 전문가들의 분석이 나왔다. 음식이 바닥에 닿은 시간이 아니라 음식의 수분량과 바닥의 위생 상태, 오염원 유무가 더 중요한 변수라는 것이다.

일본 오이타현 지역방송 OBS는 최근 벳푸대 식품위생 전문가 카리우 도루 교수와 함께 ‘3초 룰’을 검증하는 실험을 진행했다.

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)로 제작한 이미지

실험에서는 새 카펫에 형광 색소가 섞인 액체를 뿌린 뒤 이를 바닥의 오염물로 가정하고 젤리와 사과, 버터롤 빵 등을 떨어뜨렸다. 3초 뒤 주운 젤리와 사과에서는 형광 색소가 확인됐고, 수분이 적은 버터롤 빵에도 오염 흔적이 남았다. 손으로 털어내도 색소는 없어지지 않고 오히려 더 퍼지는 모습이 관찰됐다.

음식을 바닥에 아주 잠깐 닿게 한 뒤 곧바로 집어 올리는 실험에서도 결과는 크게 다르지 않았다. 카리우 교수는 “사실 몇 초인지는 관계가 없다. 음식과 바닥 상태가 중요하다”고 말했다.

이같은 결과는 2016년 미국 럿거스대 연구와도 일치한다. 당시 연구진은 음식 종류와 바닥 재질, 접촉 시간을 달리해 세균 이동을 분석한 결과 접촉 시간이 길수록 오염 가능성은 높아졌지만, 더 큰 영향을 미치는 요인은 음식의 수분량과 바닥 재질이었다고 밝혔다. 특히 수분이 많은 음식일수록 세균이 쉽게 옮겨갔으며, 카펫은 타일이나 스테인리스보다 세균 전이량이 적었지만 바닥이 깨끗하다는 의미는 아니라고 설명했다.

전문가들은 바닥에 어떤 오염원이 있었는지가 가장 중요하다고 강조한다. 생고기 육즙이나 반려동물 배설물, 신발 바닥의 오염물이 묻었을 가능성이 있는 장소는 식중독균에 노출될 위험이 더 크다.

카리우 교수는 “먼지나 머리카락은 날아갈 수 있지만 오염이나 균이 없어지는 것은 아니다”라며 “굽는 것도 하나의 방법이지만 열에 강한 균도 있어 ‘구우면 무조건 괜찮다’고 말할 수는 없다”고 설명했다.

다만 바닥에 떨어진 음식을 한 번 먹었다고 곧바로 식중독으로 이어지는 것은 아니라는 의견도 있다. 호흡기내과 전문의 구라하라 유는 “오염균에 대한 인간의 면역은 항상 작동하고 있기 때문에 곧바로 식중독이나 감염증 위험으로 직결되는 것은 아니다”라면서도 “손을 씻지 않고 요리하거나 조리된 음식을 장시간 방치하는 것이 더 큰 위험 요인”이라고 전했다.

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