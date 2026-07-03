‘스타벅스·탱크데이’ 구호 외친 배재고 학생들, 생활교육위 회부

‘스타벅스 가야지’라며 지역 비하 논란을 일으킨 배재고 관련 학생 2명이 징계 절차를 밟고 있는 것으로 전해졌다.

지난 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주일고와 경기 중 배재고 야구부 일부 학생 선수들이 상대 더그아웃을 향해 “스타벅스 가야지”라는 구호를 외치고 있다. 유튜브 캡처

조국혁신당 강경숙 의원이 2일 서울시교육청으로부터 제출받은 자료인 ‘배재고 야구부 방문 점검 결과 보고’에 따르면, 배재고는 ‘스타벅스 구호’를 선창한 학생 2명의 생활교육위원회 회부를 결정했다. 동조 학생도 추가로 회부하는 방안을 검토 중이다.

이 자료에서는 지난날 29일 서울 목동구장에서 열린 청룡기 전국고교야구선수권대회 배재고와 광주제일고 경기 8회 초 배재고 2학년 A 학생이 “스타벅스 가야지”라고 선창하자 다른 학생들이 동조해 후창했고, B 학생이 “탱크데이”라고 외쳤다.

학생들이 구호를 외치자 당시 광주제일고 코치가 심판에게 강력히 항의했다. 그러나 배재고 수석코치는 학생들의 구호를 직접 듣지 못했고, 공수교대 때 더그아웃에서 광주제일고의 항의 내용을 확인한 뒤 학생들을 훈계한 것으로 전해졌다.

경기 종료 후 배재고 코치진은 광주제일고 더그아웃을 찾아 사과했다.

이후, 논란이 커지자 서울시교육청은 배재고를 방문해 조사를 벌였으며, 배재고 야구부는 6개월 출전 중징계를 받았다.

한편, 교육계에서는 5·18 민주화운동을 비하한 배재고 학생들의 구호가 학교에 퍼진 ‘혐오 문화’를 드러내는 것이 아니냐는 우려가 생기고 있다.

강 의원은 이날 교사노동조합연맹과 서울교사노동조합 등과 기자회견을 열고 “청소년들이 꿈을 펼치는 스포츠 경기장에서 발생한, 너무도 참담한 ‘역사 조롱’ 사태를 규탄한다”며 “교육 현장의 정의를 바로 세우는 길에 모든 노력을 다하겠다”고 강조했다.

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