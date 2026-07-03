‘폭염’ 프랑스, 30만원대 에어컨에 마트 아수라장…“7시간 기다려 구매”

올 여름 이상 고온으로 몸살을 앓는 프랑스에서 한 대형마트의 에어컨 할인 행사에 이른 아침부터 고객이 몰리면서 몇 시간씩 기다리고도 빈 손으로 돌아가는 사태가 벌어져 고객들이 불만을 표출하고 있다. 일부 매장에서는 에어컨을 차지하기 위한 경쟁으로 고성이 오가기도 했다.

지난달 프랑스 파리에서 극심한 폭염이 이어지자 시민들이 에펠탑 근처 트로카데로 분수에서 휴식을 취하고 있다. 파리=로이터연합뉴스

2일(현지시간) AFP 통신과 프랑스 일간지 뱅미뉘트에 따르면 대형 할인마트인 리들은 이날 프랑스 내 여러 매장에서 에어컨과 선풍기 총 20만대를 판매했다. 최소 수백유로인 에어컨을 179유로(약 31만원)에 팔자 이른 아침부터 리들 매장마다 엄청난 인파가 몰렸다. 이 과정에서 서로 에어컨을 차지하기 위해 고성이 오가는 아수라장이 벌어졌다.

매장 앞에 긴 줄이 늘어서면서 고객들이 몇 시간을 기다리고도 허탕을 치기도 했다. 라자나 씨는 AFP에 파리 북부 지역의 한 리들 매장 앞에 오전 4시부터 7시간 동안 줄을 선 끝에 매장에서 판매한 두 대의 에어컨 중 한 대를 운 좋게 확보했다고 말했다. 파리 19구의 리들 매장 앞에서 6시간을 기다린 69세의 파투 씨는 대기 순번이 세 번째였지만 선풍기 한 대만 들고 돌아와야 했다.

일부 고객은 리들의 할인 물량이 매장당 한두대에 불과했던 것 아니냐고 의혹을 제기했다. 한 리들 매장에서 200여명과 함께 1시간 넘게 기다린 무사 트라오레 씨는 판매용 에어컨이 단 두 대뿐이라는 말을 들었다고 AFP에 말했다. 그는 “경찰이 오더니 더 이상 재고가 없다고 하더라. 아마 경찰관들이 가져간 것 같다”고 밝혔다.

에어컨과 선풍기 사려고 리들 매장에 몰려든 시민들. 엑스(X·옛 트위터) 캡처

대기 줄에 있던 브라힘 씨는 “우릴 바보로 보는 거냐”며 “리들은 사람이 몰릴 걸 알면서도 에어컨을 단 한대만 준비해놓고, 우린 소처럼 빽빽이 몰려 있는 꼴 아니냐”고 항의했다.

인파가 몰리다보니 일부 매장 앞에서는 새치기하려는 이들 때문에 다툼이 벌어져 경찰이 출동하기도 했다.

지난달 초 발표된 입소스 여론조사에서 프랑스인의 78%는 에어컨이 환경에 해롭다고 답했다. 그러나 폭염이 열흘 넘게 이어지자 대형 마트나 전자제품 매장의 에어컨이 모두 동이 났다.

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