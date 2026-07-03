송가인, 한층 더 슬림해진 근황…"동생들이랑 즐거운 시간"

가수 송가인이 한층 더 마른 몸매를 자랑하며 근황을 공개했다.

송가인은 지난 30일 자신의 SNS에 "동생들이랑 즐거운 시간"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 올블랙 패션을 입은 송가인이 야외 계단에서 자연스러운 포즈를 취한 모습이 담겼다. 특히 한층 슬림해진 몸매와 길고 가는 다리 라인이 시선을 사로잡았다. 검정 와이드 팬츠를 입고도 감춰지지 않는 늘씬한 실루엣과 가녀린 발목이 눈길을 끌었다.

송가인은 평소 꾸준한 운동으로 몸매를 관리해온 것으로도 잘 알려져 있다. 그는 앞서 SNS를 통해 "비가 오나 눈이 오나 날마다 밤마다 실내 자전거를 탄 지 3개월째"라고 밝히며 꾸준한 운동 습관을 공개했다.

또 "허벅지 근육량이 늘고 기초대사량도 조금 올랐다. 체지방은 빠지고 근육량은 늘고 있다. 이런 적은 처음"이라며 단순한 체중 감량이 아닌 건강한 다이어트에 집중하고 있다고 전했다.

과거 식객 허영만의 백반기행에 출연해서도 "먹는 걸 좋아하지만 무대에서 예쁘게 보이기 위해 꾸준히 운동한다"고 밝히며 프로다운 자기관리 비결을 공개한 바 있다.

<뉴시스>

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