해병대 전투실험대대, 다족보행로봇 등 첨단장비·무기체계 운용능력 강화

해병대가 첨단 국방기술 접목과 선도적인 조직개편을 통해 미래전장에 대비한 선봉군으로서 부대구조를 발전시키고 있다.

해병대 1사단 전투실험대대는 지난달 22일부터 오는 10일까지 포항 일대 훈련장에서 해병대사령부 주관하에 ’2026년 전반기 전투수행기능 통합실험을 실시하고 있다.

포항 정천리 훈련장에서 진행된 전투수행기능 통합실험에서 다족보행로봇과 드론이 함께 목표지점으로 사격준비태세를 하고 있다. 해병대 제공

해병대사령부는 2024년 1월 29일 국방부 추진계획에 발맞춰 전투실험대대를 창설했다.

전투실험대대는 해병대가 연구해 온 미래 부대구조를 적용해 신형장비 집체교육과 소부대 전투기술 숙달 등 다양한 실기동 훈련을 지속실시하며 첨단장비와 무기체계에 대한 운용능력을 강화하고 있다.

올해 해병대 전투실험은 △장비기능실험 △첨단기술 실증사업 △전투수행기능 통합실험 등 총 3단계로 구분해 시행 중이다.

전반기 전투실험 간에는 보병 중대의 팀ㆍ소대 단위 전투수행능력을 비교해 미래 해병대 부대구조와 조직편성의 적절성을 검증하는 데에 중점을 두었다. 아울러 신규 도입 예정인 대드론 방어체계(Soft-Kill)의 성능을 시현해 효용성을 확인하고, 실시간 전장 가시화와 양방향 통신체계 검증을 통한 초연결 지휘통제능력 확인을 목표로 진행하고 있다.

이번 전반기 실험에는 통제 및 평가를 주관하는 해병대사령부 분석평가처와 실험부대인 1사단 전투실험대대ㆍ대항군을 통합해 420여 명의 병력이 참가했으며, 상륙돌격장갑차(KAAV)ㆍ광섬유드론ㆍ다족보행로봇 등 13종 270여 점의 다양·다종 유·무인 복합전투체계가 투입됐다.

부대는 지난 5월 포항 일대에서 전반기 장비기능실험(5. 18. ~ 21.)을 통해 소형 대인자폭드론(광섬유드론)과 실내 자율주행드론(맵핑드론)의 다양한 작전환경 내 운용능력을 확인했다.

6월부터는 경북 포항 수성리ㆍ정천리 훈련장에서 전투수행기능 통합실험 (6. 15. ~7. 10)을 진행하고 있다. 부대는 중대 예하 조직구조를 팀 ㆍ소대 단위 보병중대와 팀 단위 기계화보병중대로 구분해 대항군과 쌍방 자유 교전을 통해 제대 단위 전투력을 비교하고 유ㆍ무인 복합제대 전투력을 분석하며 조직편성의 적절성을 검증하고 있다.

실기동 실험 간에는 근거리 정찰드론ㆍ장기체공드론 등 무인체계로 수집 및 분석한 표적 정보를 바탕으로 AI 지휘결심체계를 구축해 대대급 지휘결심을 지원하고 통합화력 운용절차와 효율성을 높였다. 특히, 전투수행 통합기능실험 간에는 방사청 주관 첨단기술 실증사업의 일환으로, 실시간 전장 가시화와 양방향 통신체계에 대한 실험을 병행했다. 스마트글라스와 바디캠을 착용한 전투 부대원들은 실험 데이터를 축적하고 임무수행 장면을 실시간으로 지휘소에 송출해 전장을 가시화했으며, 지휘관은 현장 영상정보를 토대로 전술적 지시를 하달하며 초연결 지휘통제체계 능력을 검증했다.

이와 함께 해병대사령부는 지상무기효과분석모델(AWAM)로 모의실험을 반복 진행하며, 팀 단위 중대ㆍ소대 단위 중대ㆍ드론과 로봇 등으로 구성된 드론봇 중대에 대한 표본을 수집해 비교 분석의 신뢰성을 높였다.

향후 후반기에는 현 대대급 제대와 상장ㆍ기계화 보병 등 특성화대대에 대한 워게임을 진행해 보병여단 편성에 대한 적절성을 확인할 계획이다.

또 포항을 비롯한 김포ㆍ백령 등 작전부대 전역에서 분ㆍ소대급 Hard-Kill 대드론(산탄총, 넷건드론)을 비롯한 중ㆍ소형 드론 17종과 평판형 위성안테나, 안티드론키트 등에 대한 장비기능실험을 이어나가며 무기체계 운용개념 구현을 위한 군사적 활용성과 필요성능을 추가 검증할 예정이다.

해병대사령부 전투실험과장 배태한 중령은 “이번 전투실험은 중대급 미래 부대구조와 첨단기술을 접목한 유·무인 복합체계의 군 활용성을 검증하기 위해 실시하고 있다” 며 “해병대는 앞으로도 과학적이고 체계적인 전투실험을 지속추진해 도출된 교훈과 발전 소요들을 미래전장 환경에 맞게 효과적으로 적용해 나갈 계획이다”고 말했다.

한편 해병대는 지금의 연구 및 분석 결과를 바탕으로 유·무인 복합 전투체계 적용관련 전투실험을 지속실시할 예정이며, 미래전장을 주도하기 위해 해병대가 나아가야 할 변화와 혁신의 길을 개척해나갈 예정이다.

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