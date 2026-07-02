서울교통공사, 지하철 휠체어 탑승 시위에 "무관용 엄정 대응"

서울교통공사는 2일 전국장애인차별철폐연대(전장연)가 재개한 지하철 탑승 시위와 관련해 "철도안전법 등에 따라 무관용 원칙을 적용하고 강력히 대응할 방침"이라고 밝혔다.



공사 등에 따르면 전장연은 지난 1일 밤 시청역 내에서 노숙한 뒤 이날 아침 출근길 승강장에서 휠체어 탑승 시위를 벌였다.

전국장애인차별철폐연대(전장연) 소속회원들이 2일 시청역 1호선 서울역 방면 플랫폼에서 '69차 출근길 지하철 탑니다' 시위를 하고 있다. 연합뉴스

공사는 시위 예고에 따라 지하철보안관 100여명을 포함해 총 130명을 현장에 사전 배치했지만 결국 시위가 벌어졌고, 이에 따라 1호선 하행선 열차가 약 8분 지연되는 등 혼잡이 빚어졌다고 설명했다.



그러면서 이번 시위에 대해 민·형사상 법적 조치를 하는 등 강력히 대응할 방침이라고 덧붙였다.



공사는 현재 전장연의 지하철 시위와 관련해 형사 5건·민사 4건 등 총 9건의 소송을 진행 중이다.



공사는 또 지난 4월 24일부터 시청역 1·2호선 환승 통로에 설치된 전장연 천막에 대해서도 지난달 26일 자진 철거 계고서를 발부했다고 밝혔다.



이달 10일까지 천막을 철거하지 않을 경우 무허가 시설물 철거 청구 소송 등 법적 절차에 나설 방침이다.



김태균 서울교통공사 사장은 "열차 운행을 방해하거나 시민 안전을 위협하는 불법행위에 대해서는 관계기관과 협력해 법과 원칙에 따라 엄정 대응할 것"이라고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지