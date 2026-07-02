고유가 직격탄… 6월 소비자물가 3.2% 급등

6월 소비자물가가 3.2% 오르며 2년6개월 만에 가장 큰 상승폭을 기록했다. 중동전쟁의 영향으로 석유류 물가가 치솟으며 소비자물가가 2개월 연속 3%대의 상승폭을 나타냈다. 한국은행은 국제유가 하락의 영향으로 7월 소비자물가 상승세가 한풀 꺾일 것으로 내다봤다.

2일 서울 서초구 만남의광장 주유소에 가격 알림판이 놓여 있다. 연합뉴스

국가데이터처가 2일 발표한 ‘6월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.99(2020=100)로 전년 동월 대비 3.2% 올랐다.



석유류 가격이 24.7% 오르며 전체 소비자물가를 0.93%포인트 밀어 올렸다. 경유는 33.7% 오르며 2022년 7월(47.0%) 이후 가장 크게 뛰었고, 휘발유는 23.1%, 등유는 23.1% 치솟았다.



재정경제부는 석유 최고가격제 시행으로 6월 소비자물가 상승률을 0.4%포인트 억제하는 효과가 있었다고 분석했다. 다만 석유류 가격의 영향을 받는 공업제품이 4.4% 올랐고, 국제항공료(28.2%)와 해외단체여행비(24.3%)가 뛰면서 서비스 물가도 2.6% 상승했다. 메모리 반도체의 가격 폭등으로 컴퓨터 가격은 22.2% 치솟았다.

농축수산물도 3.2% 상승하며 5월(2.2%)에 비해 상승폭이 커졌다. 특히 파(37.1%), 달걀(10.3%), 쌀(11.7%), 국산쇠고기(7.5%), 수입쇠고기(6.8%), 돼지고기(4.5%) 등 밥상에 자주 오르는 먹거리 가격이 크게 올랐다. 자주 구매하는 품목으로 구성된 생활물가지수는 3.4% 올랐다.

이지호 한은 부총재보는 이날 물가상황 점검회의에서 “생활물가 상승률이 3% 중반의 높은 오름세를 지속하면서 취약계층의 생계비 부담이 큰 상황”이라며 “향후 소비자물가 상승률은 국제유가 하락에 따른 하방 압력을 경기 개선에 따른 수요 압력 확대가 상쇄하면서 당분간 높은 수준을 지속할 전망”이라고 말했다.

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