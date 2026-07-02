‘유럽 징크스’ 깬 미국… 24년 만에 16강 안착

개최국 미국이 득점을 올린 선수가 퇴장을 당하는 악재를 가볍게 뛰어넘으며 2026 북중미 월드컵 16강에 안착했다.



미국은 2일 미국 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 대회 32강전에서 보스니아 헤르체고비나에 2-0으로 이겼다. 2002년 한·일 대회 16강 멕시코전(2-0 승) 이후 24년 만에 맛보는 월드컵 토너먼트 승리였다. 이로써 미국은 월드컵에서 유럽 팀을 상대로 13경기 연속 무승(6무7패)에 그쳤던 징크스도 깨뜨렸다. 미국의 월드컵 유럽 팀 상대 승리는 한·일 대회 조별리그에서 포르투갈을 3-2로 꺾은 이후 24년 만이다. 토너먼트 무대만 놓고 보면 역대 유럽 팀 상대 4전 전패 뒤 첫 승이다.



시작부터 경기를 주도한 미국은 전반 45분 폴라린 발로건(AS 모나코·사진)의 선제골로 앞서 나갔다. 그러나 후반 19분 발로건이 상대 선수의 발목을 심하게 밟으며 퇴장당했다. 월드컵 토너먼트 경기에서 득점하고서 퇴장당하는 선수가 나온 건 2006년 독일 월드컵 결승전에서 프랑스의 선제골을 넣은 지네딘 지단의 ‘박치기 퇴장’ 이후 20년 만이다. 하지만 퇴장은 경기에 변수 되지 못했다.



상대의 공세를 잘 막아낸 미국은 후반 37분 얻은 프리킥을 말리크 틸먼(레버쿠젠)이 차 그림 같은 골을 터뜨리며 승부를 결정지었다. 이렇게 미국이 승리하면서 캐나다와 멕시코 등 이번 대회 공동개최 3개국이 모두 16강에 진출하게 됐다.

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