열돔 갇힌 유럽… 중국산 에어컨 ‘불티’

유럽 전역에 기록적인 폭염이 지속되면서 에어컨, 휴대용 선풍기, 양산 등 중국산 냉방 제품 수요가 폭발적으로 늘어나고 있다.

유럽 전역에 기록적인 폭염이 지속되면서 에어컨, 휴대용 선풍기, 양산 등 중국산 냉방 제품 수요가 폭발적으로 늘어나고 있다. 세계일보 자료사진

1일(현지시간) 중국 관영 글로벌타임스에 따르면 북유럽과 프랑스 지역의 중국 TCL 에어컨 매출은 전년 대비 300% 이상 늘었고, 스페인에서도 100% 성장세를 기록했다. 영국과 프랑스, 독일 창고에 쌓여 있던 이동식 에어컨 재고는 이미 바닥을 드러냈다. 이에 따라 TCL은 소매점의 공급 부족을 해결하기 위해 통상 30~40일이 걸리던 생산 주기를 10일로 대폭 단축하는 한편 전세기와 직항 트레일러를 동원한 긴급 수송을 검토 중이다.



에어컨 외에 야외용 자외선 차단 제품의 성장세도 매섭다. ‘세계의 슈퍼마켓’으로 불리는 중국 이우시에서 우산 제조 업체를 운영하는 장지잉 대표는 글로벌타임스에 유럽의 여름이 해마다 뜨거워지면서 자외선 차단 기능을 갖춘 양산과 선풍기 부착형 우산 주문이 쏟아지고 있다고 전했다. 현재 이 공장은 하루 1만개의 우산을 생산, 이우∼마드리드 철도 노선과 해상을 통해 유럽으로 직송하고 있다. 쿨토시와 선풍기 모자 역시 기존 주력 시장이었던 동남아를 넘어 스페인, 이탈리아 등 남유럽 지역에서 주문이 새로 유입되는 추세다.



중국 전문가들은 중국 제조업이 가진 유연성과 생산력이 상품 수출을 넘어 기후위기 대응을 위한 비상 자재 공급망 역할을 하고 있다고 평가했다. 첸징 베이징 기술전략연구소 부소장은 “이상기후가 일상화되는 글로벌 시장에서 안정적이고 효율적인 중국 공급망에 대한 의존도는 당분간 지속할 것”이라고 전망했다.

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