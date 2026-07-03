현대로템, ‘항공우주사업 확대’ 조직 개편

현대로템이 미래 사업 경쟁력 강화를 위해 조직개편을 단행했다고 2일 밝혔다. 글로벌 민간 항공우주 시대에 발맞춰 관련 사업 확대에 비중을 두고 로봇·수소 담당 조직을 하나로 통합한 것이 골자다.

우선 방산사업 부문인 기존 디펜스솔루션(DS)사업본부의 명칭을 ‘AD(에어로스페이스·디펜스)&RH(로봇·하이드로젠) 사업본부’로 변경했다. 본부 산하 조직은 1사업부 4실에서 2사업부 6실 체제로 재편된다.

해외 방산 업무를 맡던 디펜스솔루션글로벌사업부는 항공우주 사업 기능을 더해 ‘AD글로벌사업부’로 변경된다. 그동안 방산·철도·에코플랜트 3개 부문에 흩어져 있던 로봇·수소 조직들은 하나로 결집해 ‘RH사업부’로 격상된다.

현대로템 관계자는 “단일 컨트롤타워에서 피지컬 인공지능(AI)과 수소에너지 사업 역량을 총괄하도록 사업부를 개편하면서 운영 효율성, 일관된 사업 추진력과 완결성을 함께 제고할 예정”이라고 말했다.

철도 사업 부문인 레일솔루션사업본부는 ‘RS(레일&시스템)사업본부’로 명칭을 바꾸고 기존 8실 체제에서 1사업부 8실 체제로 개편된다. 국내 공공 발주와 민자 사업을 총괄했던 실급 조직 국내사업단은 RS고객경험사업부로 격상된다. 시민 복지와 공공성 제고에 더욱 이바지하자는 차원이다.

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