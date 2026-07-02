검색

세계일보 백준무 기자, 중앙대 의혈언론인상 수상

관련이슈 디지털기획

입력 : 수정 :
최우석 기자 dol@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

중앙대 언론동문회(중언회)가 ‘제14회 의혈언론인상’ 수상자로 세계일보 백준무 탐사보도2팀장과 동아일보 임재혁 기자를 각각 선정했다고 2일 밝혔다. 의혈언론인상은 중앙대 교육 이념인 ‘의’와 ‘참’을 실천하고 한국 언론 발전에 기여해 온 젊은 기자들을 발굴·격려하기 위해 2014년 제정됐다. ‘중앙언론동문상’ 특별상은 조국혁신당 백선희 의원, 공로상은 이종훈 동아일보 마케팅본부장 겸 동아B&M 대표에게 수여됐다.

 

1일 서울 동작구 중앙대 유니버시티클럽에서 열린 ‘2026년 중앙대 언론동문회 정기 총회’에서 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 노효동 동문회 신임 회장(연합뉴스TV 보도국장), 민병철 중앙대 석좌교수 및 선플재단 이사장, 조국혁신당 백선희 의원, 이종훈 동아일보 마케팅본부장 겸 동아B&amp;M 대표, 백준무 세계일보 기자, 임재혁 동아일보 기자, 박세현 중앙대 총장. 중앙대 언론동문회 제공
1일 서울 동작구 중앙대 유니버시티클럽에서 열린 ‘2026년 중앙대 언론동문회 정기 총회’에서 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 노효동 동문회 신임 회장(연합뉴스TV 보도국장), 민병철 중앙대 석좌교수 및 선플재단 이사장, 조국혁신당 백선희 의원, 이종훈 동아일보 마케팅본부장 겸 동아B&M 대표, 백준무 세계일보 기자, 임재혁 동아일보 기자, 박세현 중앙대 총장. 중앙대 언론동문회 제공

백 팀장은 올해 4월 ‘사각의 사각’ 기획 보도를 통해 위기 청소년 방임 실태를 조명해 보건복지부와 성평등가족부로부터 취약 아동·청소년 복지 지원체계 점검 및 관련 예산 복원 추진 계획을 이끌어냈다. 해당 보도로 한국기자협회 ‘이달의 기자상’과 민주언론시민연합 ‘이달의 좋은 보도상’을 수상했다. 임 기자는 동아일보 히어로콘텐츠팀에서 활동하며 ‘히든: 검은돈의 혈관, 대포통장’ 시리즈 보도를 통해 각종 범죄의 통로로 쓰이는 대포통장 생태계를 조명했다. 금융당국과 법원 등 유관기관으로부터 유령 회사 및 대포통장 관련 대책을 유도해냈다.

 

한편 중언회는 전날 서울 동작구 중앙대 유니버시티클럽에서 열린 2026년 정기총회에서 노효동 연합뉴스TV 보도국장을 신임 회장으로 선출했다. 노 회장은 “인공지능(AI) 시대를 맞아 저널리즘이 위기를 맞고 있다고 하지만 오히려 사실을 검증하고 책임을 질 줄 아는 기자의 역할은 더욱 중요해질 것”이라며 “의에 죽고 참에 사는 ‘의혈 정신’에 터 잡아 기자정신으로 철저히 무장한 의혈 중앙언론인들이 AI 시대의 진정한 저널리즘을 선도해나갈 것”이라고 말했다.


최우석 기자 dol@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

안유진, 언제까지 예뻐질꺼야…청초한 비주얼 '감탄'
  • 안유진, 언제까지 예뻐질꺼야…청초한 비주얼 '감탄'
  • 손예진, 우아한 분위기
  • 권은비, 블랙 미니드레스 자태 공개…시크한 비주얼
  • 고윤정, 역시 모태 미인…비즈 드레스 입고 여신 미모