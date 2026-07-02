인천국제공항공사와 국립인천공항검역소 ‘여름 휴가철 맞이 대국민 안전여행 캠페인’ [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
인천국제공항공사와 국립인천공항검역소 임직원들이 본격적인 여름 휴가철을 앞두고 해외감염병 예방 등 안전여행 수칙을 안내하기 위해 2일 인천공항 제2여객터미널에서 ‘여름 휴가철 맞이 대국민 안전여행 캠페인’을 진행하고 있다.
이번 캠페인은 여름철 해외여행 성수기를 앞두고 전 세계 각지에서 에볼라바이러스병, 메르스(MERS), 뎅기열 등 각종 감염병의 확산 우려가 높아지고 있는 상황에서, 공항 이용객들에게 감염병 정보를 사전에 제공하여 안전한 해외여행 수칙을 안내하기 위해 마련되었다.
이날 인천국제공항공사 김범호 사장직무대행, 국립인천공항검역소 윤현덕 소장 및 양 기관 참석자들은 제2여객터미널 출국장에서 여객들에게 안전여행 홍보문구*가 담긴 여행용품과 감염병 예방 안내자료를 제공하며 안전한 여행을 위한 준수사항을 안내하였다.
인천국제공항공사 김범호 사장직무대행은 “건강하고 안전한 해외여행을 위해 방문국의 감염병 정보를 숙지하고 개인위생 등 안전수칙을 준수하기를 당부드린다”라며, “인천공항 역시 국민의 안전하고 편리한 해외여행을 위해 여름 휴가철 원활한 공항 운영에 만전을 기하겠다”고 말했다.
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