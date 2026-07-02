환율, 외국인 순매도 속 이틀째 1,550원대…금융위기 이후 최고

원/달러 환율은 2일 외국인 투자자들의 국내 주식 대규모 매도 등의 영향으로 이틀 연속 1,550원대에 머물렀다.



2일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전날보다 0.9원 오른 1,555.8원으로 집계됐다.

2일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피는 전 거래일(8303.41)보다 655.32포인트(7.89%) 하락한 7648.09에 장을 마쳤다. 코스닥 지수는 전 거래일(929.35)보다 62.63포인트(6.74%) 내린 866.72에 거래를 종료했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1554.9원)보다 0.9원 오른 1555.8원에 주간 거래를 마감했다. 연합뉴스

환율은 2.6원 내린 1.552.3원으로 출발해 장중 1,550.7원까지 내리기도 했으나 마감 직전에 하락 폭을 줄여 소폭 상승으로 마감했다.



전날 1,554.9원으로 주간 거래를 마치며 글로벌 금융위기였던 2009년 3월 5일(1,568.0원) 이후 최고 수준으로 치솟았던 환율은 이날도 올라 또 기록을 새로 썼다.



10거래일째 국내 주식을 순매도 중인 외국인 투자자가 이날도 유가증권시장에서 약 4조3천억원 순매도하면서 환율을 끌어올렸다.



다만 인플레이션 위험이 낮아졌다는 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장 발언에 달러 강세가 주춤하면서 환율이 크게 뛰지는 않았다.



주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 전날 같은 시각보다 0.176 내린 101.235다.



허장 재정경제부 2차관이 이날 오전 "환율이 펀더멘털에서 괴리돼 쏠림이 심화할 경우 즉시 필요한 시장안정 조치를 단행할 준비가 돼 있다"며 구두 개입성 발언을 한 점도 장중 흐름에 영향을 미친 것으로 보인다.



달러 강세가 주춤하면서 엔/달러 환율도 하락했다.



전날 162.834엔까지 치솟았던 엔/달러 환율은 이날 하락해 162엔대 초반에 머물렀다.



주간 거래 마감 이후에는 하락 폭을 더 키워 오후 3시 50분께 161.124엔까지 떨어지기도 했다. 엔화 약세가 완화되자 원/달러 환율도 이날 연장 거래에서 한때 1,550원을 밑돌았다.



원/엔 재정환율은 100엔당 958.83원으로 전날 오후 3시 30분 기준가보다 3.2원 올랐다.

<연합>

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