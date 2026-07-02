구윤철 "한미전략투자 과정에서 외환시장 안정에도 만전"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 2일 "한미전략투자 추진 과정에서 외환시장 안정에도 만전을 기하겠다"고 말했다.



구 부총리는 이날 재경부와 한미전략투자공사가 세종시 한미전략투자공사 사옥에서 개최한 제1차 '한미전략투자 운영위원회'에서 "연간 투자 한도인 200억달러의 범위를 준수하고 시장 상황에 따라 필요하면 투자 규모와 시기를 한미 양국이 협의해 탄력 조정하는 등 MOU와 법령이 부여한 안전장치들을 가동하겠다"며 이같이 밝혔다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 2일 오후 세종시 한미전략투자공사에서 열린 제1차 한미전략투자 운영위원회 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한미전략투자법에 따라 설치되는 '운영위원회'는 한미전략투자에 관한 국내 최고 의사결정기구로 2천억달러의 대미 투자, 1천500억달러의 조선 협력 투자를 총괄한다. 위원장은 부총리 겸 재경부 장관이다.



구 부총리는 "한미전략투자는 우리를 미국이라는 큰 세계 무대로 인도하는 초대장이자 도전장, 출사표"라며 "한미전략투자 운영위원회 출범으로 한미전략투자 거버넌스의 마지막 퍼즐이 완성됐다"고 했다.



구 부총리는 이어 "한미전략투자를 통해 앞으로 한미 양국이 세계 최고의 경제·산업 동맹으로 거듭날 수 있도록 'T.O.P.'라는 3대 원칙에 입각해 투자를 추진하겠다"고 말했다.



3대 원칙은 ▲ 한미 양국에 모두 도움이 되는 윈-윈 투자 추진 계획(Together) ▲ 우리 기업들에는 새로운 기회를 여는 투자(Opening) ▲ 재원을 허투루 쓰지 않는 알찬 투자(Productive)다.

<연합>

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