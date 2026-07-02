삼성전자·SK하이닉스, 서울대와 ‘3대 메가 프로젝트’ 인재 양성… 계약학과 신설 논의

삼성전자·SK하이닉스가 서울대와 손잡고 지방 거점 국립대 등에 계약학과를 신설하고 공동 연구를 추진하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다.

교육부는 2일 “서울대와 거점국립대 공동 계약학과를 검토 중”이라며 “현재 구체적인 추진 방안은 관계 기업 및 기관 등과 함께 논의하고 있다”고 밝혔다.

최교진 교육부 장관. 뉴시스

서울대 교육과정을 지방 거점국립대와 공유하고, 기업 투자와 공동 연구 인프라를 결합해 지역 반도체 인재를 양성하는 구상이다.

핵심은 서울대가 반도체 기업의 투자를 바탕으로 지방 거점국립대 등에 계약학과를 설치하고, 서울대의 반도체 교육과정을 공동 운영하는 방식이다. 학생들이 지역 대학에서 수업을 듣되 서울대 교수진과 교육과정, 실습 인프라를 활용할 수 있도록 하는 방안이 거론된다.

앞서 정부는 3대 메가 프로젝트에서 광주과학기술원(GIST) 인공지능(AI)·반도체 교육과 남부권 연합 공대를 인재 양성 방안으로 제시했다. 하지만 대규모 생산 기지를 뒷받침하기엔 부족하다는 지적이 뒤따랐다. 이 때문에 삼성전자·SK하이닉스·서울대의 이번 협력이 호남 반도체 투자의 최대 과제였던 인재 양성 공백을 메울 것이란 기대가 나온다.

교육부 관계자는 “‘서울대 10개 만들기’의 실질적 실현 및 메가 프로젝트의 성공을 위해 지방 거점국립대를 권역 인재양성 중심 기관으로 기업·출연연·타 대학·과학기술원(IST) 등과의 교육·연구 협력 체계를 구축하도록 지원하고 있다”며 “서울대와 거점국립대 공동 계약학과 역시 이러한 지원의 일환”이라고 설명했다.

‘서울대 10개 만들기’는 이재명 정부의 대표적 교육공약이자 국정과제로 올해 사업 첫 단계로 우선 지역거점국립대 3곳에 각각 1000억원의 예산을 투입하기로 했다. 선정 대학엔 ‘5극 3특’ 성장엔진(전략산업)과 AI 분야를 패키지로 묶어 학부부터 대학원, 연구소까지 지원한다.

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