경희학원, 제2회 미원평화상 수상 기관에 ‘세계원자과학자협회’ 선정

사진=학교법인 경희학원 제공

학교법인 경희학원이 제2회 미원평화상 수상 기관으로 ‘세계원자과학자협회(Bulletin of the Atomic Scientists)’를 선정했다. 핵무기와 기후변화, 인공지능(AI) 등 인류 생존을 위협하는 위험 요인을 과학적으로 분석하고 이를 바탕으로 평화와 인간 안보에 대한 국제사회의 인식을 높여온 공로를 평가했다.

경희학원은 지난 29일 경희대학교 평화의 전당에서 ‘제2회 미원평화상 수상자 발표 행사’를 열고 세계원자과학자협회를 수상 기관으로 공식 발표했다.

선정위원회는 세계원자과학자협회가 과학을 통해 평화 옹호 활동을 이어온 기관이라고 평가했다. 선정위원장인 이리나 보코바 전 유네스코 사무총장은 “세계원자과학자협회는 80여 년 동안 ‘인류 종말 시계(Doomsday Clock)’를 통해 핵무기와 기후변화, 파괴적 기술 등 인류 실존을 위협하는 요소를 지속적으로 경고해 왔다”며 “과학적 분석을 기반으로 정책 결정자와 시민사회가 평화와 인간 안보를 위한 행동에 나설 수 있도록 기여했다”고 밝혔다.

미원평화상은 경희학원 설립자인 미원 조영식 박사의 평화 철학과 실천 정신을 계승하기 위해 2024년 제정됐다. 인류와 지구사회의 지속 가능한 미래를 위해 기여한 개인이나 기관을 격년으로 선정하며, 수상자에게는 20만 달러 규모의 세계평화 후원금이 수여된다. 후원금은 재미 경희동문들이 설립한 미원평화상 후원재단이 마련한다.

올해 시상식은 오는 9월 21일 유엔 세계평화의 날을 기념해 열리는 ‘제45회 세계평화의 날 기념 국제회의 Peace BAR Festival’에서 진행될 예정이다.

조인원 경희학원 이사장은 “오늘날은 서로 다른 위기가 긴밀하게 연결된 복합위기의 시대”라며 “세계원자과학자협회가 과학적 통찰로 시대의 위험을 경고해 왔다면 경희학원은 교육과 학문을 통해 인간 의식과 실천을 일깨우고자 했다. 평화를 새로운 문명의 토대로 세운다는 목표는 동일하다”고 말했다.

1945년 설립된 세계원자과학자협회는 맨해튼 프로젝트에 참여했던 과학자들이 핵기술의 윤리적 책임을 공론화하기 위해 창설한 독립 비영리기관이다. 같은 해 ‘Bulletin of the Atomic Scientists’를 창간하며 활동을 시작했고, 1947년부터 매년 인류 종말 시계를 발표하며 핵위협과 기후변화, 인공지능, 생명공학 등 위험 요인을 국제사회에 알려왔다.

협회는 과학자와 외교·안보 전문가, 정책결정자를 연결하는 역할도 수행해 왔다. 과학적 연구 성과를 공공 정책과 국제 협력으로 연결하는 가교 역할을 하며 국제 평화 담론 형성에 기여했다는 평가를 받는다. 미래세대가 지구적 위기를 이해하고 해결 방안을 모색할 수 있도록 다양한 교육과 참여 프로그램도 운영하고 있다.

명예 과학자 후원단은 1948년 알베르트 아인슈타인이 창설했으며, 초대 위원장은 로버트 오펜하이머가 맡았다. 현재까지 40명 이상의 노벨상 수상자가 참여하며 협회의 과학적 권위를 더하고 있다.

경희학원은 이번 발표일을 6월 29일로 정한 배경에 대해서도 의미를 부여했다. 45년 전인 1981년 6월 29일 조영식 박사가 유엔 세계평화의 날 제정을 제안했던 날로, 이후 같은 해 유엔 총회에서 세계평화의 날이 공식 제정됐다.

경희학원은 “세계가 다시 복합적인 위기와 갈등에 직면한 지금 미원평화상을 통해 평화를 문명사적 과제로 다시 세우고 새로운 협력과 공존의 길을 모색해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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