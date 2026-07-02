허경환, 700억 매출 닭가슴살 사업 정리했다

코미디언 허경환이 닭가슴살 사업 근황을 밝혔다.

허경환은 지난 1일 공개된 유튜브 채널 '악성 내성인 정일영'에 출연했다.

프랑스어 강사 정일영은 허경환에게 "지금 사업체도 하고 계시고, 고정이 한 4개 되지 않냐"고 물었다.

이에 허경환은 "한 4~5개 된다"고 답했다. 이어 "사업 '허닭'은 15년 하다가 제가 이제 모델로만 한다"고 밝혔다.

허경환은 사업에서 손을 뗀 이유에 대해 "작년에 정리했다. 합병하면서 제가 할 수 있는 게 많이 없어서, 괜히 연예인들 할 거 없는데 앉아 있다가 덤터기 쓰는 경우 많다"고 말했다.

또 정일영에게 "선생님도 주변에서 뭐 하자 하면 하지 마라. 바지 해라"고 조언했다.

허경환은 과거 동업자에게 사기를 당했던 일도 언급했다. 그는 "바지 부끄러워하다가 내가 뚜드려 맞은 거 아니냐. 사기당한 거 아니냐"고 말해 웃음을 안겼다.

앞서 허경환은 지난 2010년 닭가슴살 브랜드 '허닭'을 창업했다. 허닭은 2021년 누적 판매량 3900만개, 매출 700억원을 기록했으며, 2022년 간편식 전문기업 프레시지와 인수·합병했다.

허경환은 과거 동업자의 회사 자금 횡령으로 피해를 입은 바 있다. 해당 동업자는 허닭 회삿돈 27억3000여만원을 빼돌린 혐의 등으로 기소돼 2022년 징역 2년이 확정됐다.

<뉴시스>

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