軍 "예비군 사망원인은 급성췌장염…입소 전부터 치료받아"

육군이 '73사단 예비군 사망 사건'을 조사한 결과, '급성 췌장염'이 사망 원인으로 확인됐다고 발표했다.



다만 이번 사고를 계기로 예비군훈련 관련 의무지원체계에서 미비점도 확인됐다면서 앞으로 모든 예비군 훈련장에 의무후송팀을 반드시 상주시키는 등 개선책을 마련하겠다고 밝혔다.

2일 서울 용산구 국방부에서 최장식 육군참모차장이 ''73사단 예비군 사망 사건'' 조사결과 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

최장식 육군참모차장(중장)은 2일 용산 국방부 청사에서 열린 언론브리핑에서 이 같은 내용의 조사결과를 발표했다.



최 차장은 "가족 입회하에 부검을 실시한 결과, 고인이 훈련 입소 전부터 치료받고 있던 췌장염이 사망 원인으로 판단됐다"며 "더불어 민간 법의자문기관 2개소에 의뢰해 해당 질환이 사망과 인과관계가 있다는 소견을 추가로 확인했다"고 밝혔다.



육군에 따르면 해당 예비군은 지난 5월 12∼14일 경기북부 일대에 실시된 '쌍룡훈련'에 73사단 소속으로 참가했다. 쌍룡훈련은 현역과 예비군이 함께 동원사단을 구성하고, 실제 투입될 거점에서 실전처럼 진행하는 대규모 동원훈련이다.



사망한 예비군은 예비군 훈련 2일차인 5월 13일 저녁식사 후 야간 훈련장소로 이동하던 중 오후 6시 56분께 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다.



주변 간부들이 심폐소생술 등 응급조치하면서 의료종합상황센터 등에 연락했고, 7시 20분께 119구급차량이 현장에 도착해 7시 50분께 인근 민간병원으로 후송했으나 끝내 사망했다.



쌍룡훈련은 예비군 동원훈련 중에서도 훈련의 강도가 특히 높은 것으로 알려져 있다.



이 때문에 강도 높은 예비군 훈련이 사망 원인으로 작용한 것 아니냐는 관측도 제기됐으나, 육군은 부검과 민간의료기관 자문 결과 급성 췌장염이 사망 원인이 된 것으로 최종 판단했다. 고인은 올해 3월 췌장염 발병 진단을 받은 바 있다.



부검 결과 췌장 등 장기 조직에 괴사성 병변이 심각하게 발생해 있던 것으로 나타났다.



하지만 군은 사망한 예비군이 췌장염을 앓고 있다는 사실을 미리 파악하지 못했다고 한다.



육군 관계자는 "예비 훈련에 입소할 때 총 7개 항목으로 건강상태를 확인하는데, 사망한 예비군은 건강에 이상이 없다고 답했다"며 "사망 당일에도 건강상태를 확인했으나, 본인이 밝히지 않고 훈련에 적극적으로 임했다"고 말했다.



육군은 예비군 사망사고 조사 과정에서 의무지원 및 안전통제 등 일부 미흡한 점도 확인됐다며 후속조치도 진행하겠다고 밝혔다.



우선 모든 예비군 훈련장에 의무후송팀이 반드시 상주하도록 하는 등 의무지원체계를 개선하기로 했다. 이를 통해 골든타임 내에 최적의 응급진료가 제공될 수 있는 체계를 연내에 완비할 계획이다.



아울러 응급의료인력을 보충하고, 자동제세동기를 대대급에서 중대급까지 확대 보급하기로 했다.



예비군의 건강상태를 면밀히 확인해 조치할 수 있도록 '건강문진표'도 개선하기로 했다. 기존 건강문진표는 만성질환과 전염성 질환 등을 파악하는 단순 질문으로 구성됐으나, 과거 질병과 세부 증상, 최근의 건강상태 등을 세밀히 파악할 수 있도록 바꾼다는 계획이다.



이외에도 샤워장이나 화장실, 간이식당 등 급식 및 편의시설도 보강한다는 방침이다.



최장식 차장은 "육군은 훈련의 성과 못지않게 참가하는 예비군의 생명과 안전을 최우선 가치로 인식하고 있다"며 "이번 사고를 계기로 예비군훈련 체계를 재점검하고 발전시킬 것"이라고 말했다.

<연합>

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