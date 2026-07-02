토허제 묶이기 전 ‘막차 타기’였나… 화성 동탄 아파트값 1.46% 폭등

경기 화성시 동탄구 일대의 모습. 뉴스1

수도권 아파트 매매 시장의 우상향 흐름이 지속되고 있다. 서울은 재건축 추진 단지와 역세권 대단지를 중심으로 매수 문의가 이어지며 상승세를 유지했고 경기 화성 동탄은 1.4%가 넘는 상승세를 기록하며 시장을 주도했다. 반면 지방은 보합권에 머물며 수도권과의 양극화가 뚜렷해지는 양상이다.

2일 한국부동산원이 발표한 ‘2026년 6월 5주(6월 29일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향’에 따르면 전국 아파트 매매가격은 지난주 대비 0.09% 상승했다. 수도권(0.20%)과 서울(0.27%)이 상승세를 이끌었으며, 지방(0.00%)은 보합을 기록했다.

서울(0.27%)은 전주(+0.30%) 대비 상승폭이 소폭 줄었으나, 선호도 높은 주요 단지를 중심으로 상승 거래가 지속되고 있다. 강북권에서는 도봉구(0.37%)가 창동·쌍문동 대단지 위주로, 동대문구(0.36%)와 성북구(0.36%)가 중소형 및 주요 단지 위주로 올랐다. 강남권에서는 구로구(0.35%)가 개봉·고척동 역세권 중심으로, 송파구(0.32%)는 거여·신천동 재건축 추진 단지 위주로 올랐다.

경기 지역(+0.19%)에서는 지역별 차별화 현상이 두드러졌다. 과천시(-0.12%)가 중앙·원문동 위주로 조정을 받은 반면, 화성 동탄구는 청계·영천동 대단지 위주로 수요가 몰리며 1.46% 올랐다. 성남 수정구(0.43%)와 수원 영통구(0.41%), 성남 분당구(0.41%) 등도 매수세가 유입되며 상승세를 뒷받침했다. 인천(+0.04%)은 송도신도시가 위치한 연수구(0.10%)와 중구(0.09%) 위주로 완만한 상승세를 이어갔다.

지방 부동산 시장은 침체가 이어지고 있다. 5대 광역시는 전주에 이어 0.01% 하락했다. 광주(-0.05%)는 광산·북구 위주로 매물이 쌓이며 하락했고, 대구(-0.03%) 역시 서구(-0.12%)와 달서구(-0.09%) 대단지를 중심으로 약세를 보였다. 반면 세종(-0.02%→0.00%)은 고운·소담동 대단지 위주로 매수세가 살아나며 하락세를 끊고 보합 전환했다.

한국부동산원 관계자는 “서울의 경우 재건축 규제 완화 기대감이 있는 단지와 정주 여건이 좋은 역세권 대단지를 중심으로 매수 문의가 꾸준하다”며 “상승 동력이 외곽 지역으로 번지며 전체적인 상승세를 유지하고 있다”고 설명했다.

수도권 아파트 전세 시장도 매매 시장과 마찬가지로 우상향 흐름을 이어가고 있다. 서울은 정주 여건이 양호한 역세권과 학군지 내 선호 단지를 중심으로 전세 수요가 꾸준히 유입되며 상승 계약이 체결됐다. 경기와 인천 역시 주요 지역의 대단지를 중심으로 상승세를 유지했다.

전국 아파트 전세가격은 지난주 대비 0.11% 상승했다. 수도권(0.19%)과 서울(0.30%), 지방(0.03%) 모두 상승세를 기록했다.

서울(0.30%)은 지난주(+0.35%)보다 상승폭이 소폭 축소됐으나, 강북권과 강남권 전역에서 상승세가 이어졌다. 강북권(0.34%)에서는 성북구(0.48%)가 길음·정릉동 대단지 위주로, 도봉구(0.47%)는 창동과 도봉동 위주로 올랐다. 성동구(0.46%)는 하왕십리·행당동 주요 단지 위주로, 노원구(0.42%)는 상계·중계동 역세권 위주로 강세를 보였다.

강남권(0.26%)에서는 금천구(0.42%)가 시흥·독산동 위주로, 강동구(0.42%)가 명일·고덕동 위주로 올랐다. 송파구(0.39%)는 신천·잠실동 주요 단지 중심으로, 구로구(0.30%)는 개봉·신도림동 위주로 상승세를 나타냈다.

경기 지역(0.15%)은 일부 지역의 조정에도 불구하고 주요 도심권의 상승세가 뚜렷했다. 이천시(-0.20%)는 증포·송정동 구축 위주로 하락했으나, 성남 중원구(0.55%)가 성남·상대원동 중소형 규모 위주로 크게 올랐다. 화성 동탄구(0.42%)는 반송·목동 대단지 위주로, 광명시(0.41%)는 하안·광명동 위주로 전셋값이 올랐다. 인천(0.12%)은 서구(0.21%)가 청라·불로동 주요 단지 중심으로 상승을 주도했다.

지방 전세 시장(0.03%)은 소폭의 상승세를 나타냈다. 5대 광역시는 지난주 대비 상승폭이 확대되며 0.04% 올랐다. 울산(0.11%)은 북구(0.19%) 대단지 위주로, 부산(0.06%)은 동래구(0.15%)와 해운대구(0.15%) 위주로 상승했다. 세종(0.10%) 역시 도담·아름동 중소형 규모 위주로 전세 수요가 가담하며 전주 대비 상승폭이 커졌다.

한국부동산원 관계자는 “정주 여건이 양호한 역세권 및 학군지 등 선호 단지 위주로 전세 수요 유입이 계속되고 있다”며 “매물 부족 현상이 이어지는 가운데 상승 계약이 체결되는 등 서울 전체 상승세가 지속되는 모양새”라고 설명했다.

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