엄기성 강원도의원, 국힘 원내부대표∙간사 선출…"화합∙협력 이끌겠다"

철원 출신인 엄기성(41) 강원도의원이 국민의힘 원내부대표 및 간사로 선출됐다.

엄 의원은 강원대 총학생회장과 한기호 국회의원 특별보좌관을 역임하면서 쌓은 현장 경험과 소통 능력을 바탕으로 원내 협력과 정책 조율에 중요한 역할을 맡게 됐다.

엄기성 의원. 도의회 제공

엄 의원은 집행부에 대한 건전한 견제와 합리적인 정책 대안을 제시하고 강원도와 철원 발전을 위한 현안 해결에 앞장설 것으로 기대된다.

철원 김화중∙고와 강원대 정치외교학과를 졸업한 엄 의원은 동 대학원 교육대학원에서 교육학 석사를 마쳤다. 강원도프로축구단 자문위원 등을 맡고 있다.

엄 의원은 "원내부대표 및 간사라는 막중한 책임을 맡겨주신 동료 의원 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "도민의 삶을 최우선에 두고 원내 화합과 협력을 이끌며 정책 중심의 의회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이어 "언제나 낮은 자세로 도민의 목소리를 경청하고, 현장에서 답을 찾는 의정활동을 이어가겠다"며 "신뢰받는 원내 운영을 통해 도민에게 희망을 드리는 의회를 만들어 가겠다"고 강조했다.

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