국조특위·경찰, 잠실개표소 진입…봉쇄 시위 27일만

국회 국정조사 특별위원회가 2일 서울 송파구 잠실 핸드볼경기장 개표소에 진입했다. 시위대가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발해 봉쇄 사위를 벌인 지 27일 만이다.

국회 ''제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회'' 위원들이 2일 현장 조사를 위해 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소로 들어가고 있다. 연합뉴스

경찰은 이날 오후 핸드볼경기장 2-2 입구 앞 시위대 관리에 착수했다. 입구 앞 시위대 10명 정도가 스크럼을 짜고 진입을 막았지만 경찰이 시위대를 한 명씩 이동시켜 해산시켰다.

이 과정에서 강제로 이동 조치 당한 한 여성은 “판사 데려와라”, “영장 가져와라” 등 소리치며 항의했다.

경기장에 들어간 국조특위 위원들은 곧바로 지하로 이동해 보관 중인 물품을 직접 살펴봤다.

송파선관위 보고에 따르면 현재 올림픽공원 핸드볼경기장 대관사무실에는 투표록 104부, 사전투표록 27부, 투표함 및 투표 관계 서류 등 인계서 146부, 개표상황표 460부, 투표지 보관 상자 428~434박스, 잠실7동 투표함 4개, 선거 관계 서류, 거소투표 등 접수 및 반송 처리 대장, 잘못 투입·구분된 투표지 봉투 보관 상자 등이 보관돼 있다.

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