조승우·남주혁·노윤서 조합이라니…궁중 오컬트 ‘동궁’ 메인 예고편 공개

‘동궁’ 메인 포스터. 넷플릭스 제공

배우 조승우·남주혁·노윤서가 넷플릭스 새 오리지널 시리즈 ‘동궁’에서 호흡을 맞춘다.

1일 넷플릭스는 ‘동궁’의 메인 포스터와 메인 예고편을 동시 공개했다.

오는 17일 공개되는 ‘동궁’은 궁중 오컬트 작품으로 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력자인 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기를 담았다. 총 8부작으로 구성됐다.

배우 남주혁·노윤서·조승우는 ‘불가살’을 집필했던 권소라·서재원 작가, ‘악마판사’를 연출했던 최정규 감독과 이번 작품을 통해 한 배를 타게 됐다.

공개된 메인 포스터에는 왕명으로 한 팀이 된 구천과 생강의 모습이 담겼다. 연못 한 가운데 선 구천과, 그를 묶고 있는 거친 밧줄을 잡아당기는 생강의 모습이 시선을 사로잡는다. ‘귀의 세계’를 넘나드는 구천, 그곳의 소리를 듣는 생강은 비슷한 듯하면서도 다른 능력을 지녔다. 두 사람이 협력해 궁의 어떤 숨겨진 비밀을 파헤치게 될지 이목이 쏠린다.

함께 공개된 메인 예고편은 ‘동궁’의 세계관에 매료되게 한다. 화려하지만 서늘한 분위기가 흐르는 궁궐에 불길한 기운이 감돌면서 왕의 귓가에는 “왕의 핏줄을 다 없애겠다”라는 귀신의 음성이 울린다. 30년 전 묻어둔 비극이 궁 안에 다시 벌어지고 있음을 인지한 왕은 귀신잡이 구천을 불러들이며, 궁녀 생강을 붙여 그를 감시하게 한다.

두 사람은 왕명에 따라 생사의 경계에서 비밀리에 움직이고 이들 앞에는 기괴하면서도 음산한 존재들이 모습을 드러낸다. “곧 궁 전체에 큰 사달이 날 거요”라는 예고와 함께 검붉은 피의 기운이 가득한 귀의 세계로 들어간 구천은 칼춤을 추며 귀신들과 맞붙는다. 왕실 밑바닥에 깔린 원한과 비밀이 서서히 드러나면서 궁은 점차 걷잡을 수 없는 혼란으로 빠진다.

오는 17일 공개되는 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘동궁’에 대한 팬들 반응 댓글. 넷플릭스 코리아 인스타그램 캡쳐

판타지 사극과 오컬트가 결합한 궁중 오컬트 작품의 등장에 팬들 사이에서는 벌써 기대감이 흘러나온다.

넷플릭스 코리아 사회관계망서비스(SNS) 공식 계정에는 ‘벌써 설렌다’, ‘기대된다’ 등 작품을 기대하는 팬들의 댓글이 달렸다.

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