올 한가위에는 이승철이…KBS, 한가위 대기획에 ‘당신의 삶은 네버엔딩스토리 - 이승철’ 방송 예고

2020년 나훈아, 2025년 조용필에 이어 올해 한가위를 장식할 주인공은 이승철이다.

KBS는 2일 2차 티저 영상을 통해 무대 위에서 변함없는 카리스마를 발산하는 이승철과 그를 향해 뜨거운 환호를 보내는 관객들의 모습을 공개했다.

화면에는 이승철과 함께 “그의 음악이 우리에게 건네는 한마디, 여전히 네버엔딩스토리입니다”라는 문구가 더해지며 본 공연에 대한 기대감을 한층 끌어올린다.

2026 KBS 한가위 대기획 ‘당신의 삶은 네버엔딩스토리 - 이승철’은 이승철의 대표곡이자 상징과도 같은 ‘네버엔딩 스토리’를 메인 콘셉트로 삼았다.

단순히 히트곡을 나열하는 콘서트가 아니라, 오랜 시간 대중과 함께해 온 이승철의 음악을 통해 우리의 삶과 추억을 돌아보는 특별한 무대로 꾸며진다.

‘희야’, ‘소녀시대’, ‘말리꽃’, ‘My Love’, ‘내가 많이 사랑해요’ 등 시대를 대표하는 수많은 명곡으로 채워질 이번 공연은 이승철의 음악 여정을 다시 한 번 조명한다.

공연은 다음 달 1일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 열린다.

방청 신청과 시청자 사연 접수는 KBS 공식 홈페이지에서 오는 21일까지 진행된다.

사랑, 이야기, 청춘, 삶 등 네 가지 주제 가운데 하나를 선택해 자신의 사연을 적어 신청할 수 있으며, 추첨을 통해 공연 관람 기회가 제공된다.

티켓 신청에 관한 자세한 내용은 KBS 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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