K2 Safety, 방수·절연 기능 갖춘 초경량 안전화 2종 출시

K2 Safety(케이투세이프티)가 산업현장 작업자를 위한 초경량 안전화 2종(LT-121VDG, LT-122VODG)을 출시한다고 밝혔다.

최근 기후 변화의 영향으로 여름철 무더위는 현장 작업자의 피로를 가중시키는 원인으로 지적돼 왔다. 이에 K2 Safety는 모델별로 각각 435g, 480g의 경량 설계를 적용했다. 신제품은 경량성을 고려하면서도 방수, 절연, 논슬립, 내구성 등 현장에서 요구되는 안전 기능을 갖추도록 설계됐다.

특히 이번 신제품에는 CORDURA® 원단이 적용돼 일반 안전화 대비 마찰과 찢김에 강한 내구성을 제공한다는 설명이다. 산업현장에서의 사용성을 고려한 소재 적용도 특징이다.

또한 방수·투습 시스템을 적용해 외부의 물 유입을 줄이고 내부 습기를 배출할 수 있도록 설계했다.

전기 작업 환경을 고려한 절연 기능도 탑재했다. 최대 14,000V 절연 성능을 갖췄다는 설명이며, 미끄러운 산업현장을 고려한 논슬립 아웃솔을 적용해 접지력을 높였다. 여기에 BOA® Fit System을 적용해 장갑을 착용한 상태에서도 착용과 조임 강도를 조절할 수 있도록 했다.

K2 Safety는 이번 신제품을 통해 경량성과 현장 안전 기능을 함께 고려한 안전화 라인업을 확대한다.

K2 Safety 관계자는 “현장의 작업자들은 가벼우면서도 안전성이 높은 제품을 원하지만 두 요소를 함께 고려한 제품에 대한 수요가 이어지고 있다”며 “이번 신제품은 초경량 설계는 물론 방수, 절연, 논슬립, 내구성까지 갖춘 안전화로, 작업자의 안전한 근무 환경을 고려한 제품”이라고 말했다.

이어 “폭염과 집중호우가 반복되는 기후 환경 속에서 다양한 작업 환경에 대응할 수 있는 안전화의 역할은 중요해지고 있다”며 “앞으로도 현장의 목소리를 반영한 제품 개발을 이어가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지