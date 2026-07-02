오스틴·김도영·최민석 등 7명, 6월 프로야구 MVP 경쟁

프로야구 6월 최우수선수(MVP)를 두고 7명의 선수가 경쟁을 벌인다.

한국야구위원회(KBO)는 6월 MVP 후보로 투수 부문에서 손주영(LG 트윈스), 류현진(한화 이글스), 아담 올러(KIA 타이거즈), 최민석(두산 베어스), 야수 부문에서 오스틴 딘(LG), 박민우(NC), 김도영(KIA)이 올랐다고 2일 밝혔다.

지난 1일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 2026 KBO리그 LG트윈스와 키움 히어로즈의 경기, 9회 초 2사 1루 LG 오스틴이 투런홈런을 친 뒤 세리머니 하고 있다. 뉴시스

오스틴은 6월 개인 월간 최다 홈런인 11홈런을 터트리며 이 부문 공동 1위에 올랐고, 34타점과 장타율 0.798로 각각 월간 1위를 차지했다.

아울러 무안타 경기는 단 4경기로 기복 없는 타격을 선보였다. 타율 0.382(89타수 34안타)로 4위, 34안타로 공동 1위, 23득점으로 공동 3위, 출루율 0.462로 4위에 올랐다.

프로야구 KIA 타이거즈 김도영이 지난 6월 16일 광주-기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 쏠 KBO리그 LG 트윈스전에서 홈런을 친 뒤 베이스를 돌고 있다. KIA 타이거즈 제공

오스틴과 치열한 홈런왕 경쟁을 벌이는 김도영도 지난달 빼어낸 타격 능력을 과시했다.

김도영은 6월 25경기에 출전해 11홈런(공동 1위) 34안타(공동 1위) 26타점(3위)을 기록하며 쾌조의 타격감을 자랑했다.

6월30일 광주 SSG 랜더스전에서는 홈런 2방을 폭발하며 개인 월간 최다 홈런 기록을 갈아치웠다.

또 김도영은 27득점을 올려 월간 이 부문 단독 1위에 이름을 올렸고, 장타율 0.760으로 2위에 올랐다.

프로야구 두산 베어스 최민석이 지난 5월 19일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 쏠 KBO리그 NC 다이노스전에 선발 등판해 공을 던지고 있다. 두산 베어스 제공

올 시즌 두산의 '히트상품'으로 꼽히는 최민석은 6월 5경기에서 32이닝(1위)을 던져 4승(공동 1위) 평균자책점 0.84, 28탈삼진(이상 1위)의 성적을 냈다.

꾸준한 활약을 펼친 최민석은 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구대표팀에 승선했다.

한화 토종 에이스 류현진은 6월 5경기에 등판해 평균자책점 1.50을 작성하며 월간 이 부문 2위에 자리했다.

더구나 5경기 모두 퀄리티 스타트(선발 투수 6이닝 이상 3자책점 이하 투구)를 달성하며 제 몫을 다했다. 그는 한·미 통산 250 탈삼진까지 단 한 개만을 남겨뒀다.

프로야구 LG 트윈스 손주영이 지난 5월 24일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 쏠 KBO리그 키움 히어로즈전에 불펜 등판해 공을 던지고 있다. LG 트윈스 제공

LG 마무리 투수 손주영은 6월 9경기에서 모두 세이브를 기록하며 월간 세이브 1위를 차지했다.

지난 6월27일 사직 롯데전에서 남긴 1실점을 제외한 나머지 8경기에서 단 한 점도 내주지 않았다.

KIA 에이스 올러는 6월 5경기에서 31이닝(공동 3위)을 투구하며 3승 평균자책점 1.74(이상 공동 3위), 35탈삼진(3위)의 성적을 거두며 대부분 지표에서 상위권에 안착했다.

박민우는 6월 23경기에 출전해 타율 0.423(78타수 33안타) 출루율 0.520을 기록하며 월간 두 개 부문 모두 1위에 올랐다. 더불어 33안타(4위)와 6도루(공동 4위)도 기록하며 팀 공격에 활력을 불어넣었다.

월간 MVP는 팬 투표와 한국야구기자회 기자단 투표를 합산해 최종 수상자를 정한다.

월간 MVP 수상자에게는 상금 300만원과 기념 트로피가 주어진다. 또 국내 선수의 출신 중학교에 선수 명의로 200만원의 기부금이 전달된다.

<뉴시스>

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