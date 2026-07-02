전국에 장마 다음주 초까지 이어져…주말 낮 최고 32도

전국에 장마가 다음 주 초까지 이어지겠다.



2일 기상청에 따르면 정체전선이 북상하면서 제주에 3일 오후부터 비가 오겠다.

장마가 시작된 지난 1일 부산 해운대구 구남로에서 비옷을 입은 관광객들이 발걸음을 옮기고 있다. 연합뉴스

이후 4일 들어서 새벽 전남, 오전 경남, 오후 전북, 밤 충청남부와 경북남부에 비가 내리기 시작하겠다.



일요일인 5일이 되면 제주와 남부지방에 비가 이어지는 가운데 오후 들어 중부지방까지 비가 확대되겠다.



장맛비는 전국에 6일, 충청과 남부지방은 7∼8일까지 이어지겠다.



또 9일에는 중부지방에 재차 비가 올 것으로 예상된다.



일단 3일부터 4일까지 강수량은 제주와 전남해안 30∼80㎜(제주산지 최고 120㎜ 이상), 광주·전남내륙·경남서부남해안 20∼60㎜, 전북·부산·울산·경남(서부남해안 제외) 5∼40㎜, 대전·충남남부·충북남부·대구·경북남부 5∼10㎜ 정도일 것으로 예상된다.



5일 이후 예상 강수량은 아직 제시되지 않은 상황으로, 비가 다음 주 중반까지 이어질 것으로 예상되는 점을 고려하면 실제 총강수량은 더 많겠다.



특히 따뜻한 바다 위를 지나 한층 많은 수증기를 품은 고온다습한 남풍이 불어 들면서 강수량이 제법 많을 것으로 전망된다.



정체전선이 북상하기 전 금요일인 3일에는 대기 상층에 찬 공기가 자리한 가운데 낮 햇볕에 하층 공기가 뜨겁게 달궈지면서 불안정이 초래되는 데 따른 소나기가 내륙을 중심으로 내리겠다.



3일 소나기 강수량은 대체로 5∼40㎜(경북북부내륙·경북북동산지 5∼30㎜, 강원동해안 5㎜ 안팎) 정도겠다.



추후 올해 장마 강수량을 산정할 땐 소나기 강수량도 포함된다.



태풍 때문에 내리는 비를 제외하고 장마철 내리는 비는 모두 장마 강수량 산정 시 반영한다.



당분간 습해서 체감온도가 높은 상황이 이어지겠다.



토요일인 4일은 아침 최저기온이 19∼23도, 낮 최고기온이 25∼32도겠으며 일요일인 5일은 20∼24도와 26∼31도겠다.



다음 주는 아침 기온이 21도에서 25도 사이, 낮 기온이 26도에서 32도 사이에 분포하며 기온이 평년기온과 비슷하거나 그보다 조금 높을 것으로 예상된다.

<연합>

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