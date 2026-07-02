김해·청주공항 주차장 빈자리 한눈에… 티맵, 실시간 안내서비스 시작

김해·청주공항은 내비게이션을 통해 주차장 빈자리를 찾아주는 서비스 시행에 나섰다.

한국공항공사는 29일부터 김해공항 P1·P2 실외주차장과 청주공항 제2여객주차장을 대상으로 티맵 내비게이션으로 ‘공항 주차장 빈자리 안내서비스’를 시작했다고 2일 밝혔다.

티맵에서 김해·청주국제공항 주차장의 실시간 빈자리 현황을 확인하는 화면

공항 주차장 빈자리 안내서비스는 주차장 내 빈 주차면 정보를 실시간으로 안내해 이용객이 빈자리를 보다 쉽게 찾을 수 있도록 지원하는 서비스다. 이번 서비스의 도입은 공항 주차장에서 발생하는 빈자리 탐색의 불편을 줄이고, 이용객의 주차 편의를 높일 것으로 기대된다.

이 서비스는 별도의 앱 설치 없이 기존 티맵 내비게이션에서 간편하게 이용할 수 있으며 주차장에 진입하면 화면이 자동으로 ‘주차장 모드’로 전환돼 실시간 주차면 빈자리 정보를 손쉽게 확인할 수 있다.

공사는 지난해 공항 주차장에 설치된 폐쇄회로(CC)TV, LiDAR, 초음파 센서 등으로 수집한 빈자리 데이터를 가공하고 표준화해 ‘빈 주차면 실시간 위치 데이터’를 개발했다. 올해는 국내 대표 내비게이션 플랫폼인 티맵과 협업해 이를 티맵 내비게이션에 실제 구현하기 위한 공동 개발을 추진했다.

이번 서비스는 공공기관이 보유한 데이터를 민간과 공유해 국민이 체감할 수 있는 서비스를 구현하는 공공·민간 협업 사례다. 공사는 적용 공항 및 주차장을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

올해 김포공항 국내 제1여객주차장과 제주공항 P1여객주차장에 도입하고 내년에는 대구공항 여객주차장으로 넓혀 나갈 예정이다.

손종하 한국공항공사 운영본부장은 “공항 주차 데이터를 활용해 국민이 체감할 수 있는 서비스를 민간기업과 함께 구현했다는 점에서 의미가 크다”며“ 앞으로도 데이터 기반의 공공·민간 협력을 확대해 공항 이용객의 편의를 높이는 혁신 서비스를 지속적으로 제공해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지