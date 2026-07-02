“잘못 맞지만 처벌 과해”…‘배재고 중징계’에 野 옹호론 부상

최근 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 발생한 이른바 ‘스타벅스’ 응원 구호 논란에 대해 보수야당에서 “과한 조치”라며 재고를 요구하는 목소리가 높아지고 있다. 배재고 야구부의 행동은 분명 잘못했지만, 6개월 출전 정지 징계는 야구선수의 장래를 가로막는 과한 조치라는 것이다.

1일 오후 서울 강동구 배재고등학교 정문 앞에 근조화환이 놓여있다. 지난달 29일 배재고는 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와의 경기에서 스타벅스의 '5·18 탱크데이' 논란을 연상시키는 구호를 외쳤다. 이에 대한야구소프트볼협회(KBSA)는 오늘 제11차 스포츠공정위원회를 열고 배재고의 전국대회 출전 6개월 정지 중징계를 내렸다. 뉴시스

국민의힘 양향자 최고위원은 2일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “한 고교 야구부의 조롱 섞인 응원 문제가 진보·보수 진영간 싸움으로 번지고 있다”며 “극단벅이고 혐오적인 표현은 명백한 잘못이고, 스포츠 정신에도 크게 어긋나지만 벌이 너무 과하다”고 지적했다. 양 최고위원은 “이번 사건의 본질은 아이들이 어른들의 욕을 따라한 것”이라며 “따끔하게 아이들을 혼내는 만큼 어른들도 깊이 반성하는 게 상식이고 어른들이 할 행동”이라고 말했다. 그러면서 “상처를 입은 광주의 학생들이나 시민들도 잘못한 아이들의 장래와 꿈이 꺾이기를 바라지는 않을 것”이라고 강조했다.

김재원 최고위원도 “배재고 야구부 학생들의 응원 구호는 철없는 고등학생들의 부적절한 언행”이라며 “그 대가로 6개월 출전 정지라는 중징계는 명백히 과도하고 폭력적”이라고 주장했다. 그는 “대학 진학과 프로 입단을 앞둔 학생 선수 전원에게 사실상 야구 인생을 끝장내는 처분을 내렸다”며 “꾸짖고 넘어갈 미성숙한 10대의 실수를 국가적 상징 모독 사건으로 몰아가는 이 과잉 도덕주의야말로 진짜 폭력”이라고 꼬집었다.

우재준 청년최고위원도 “민주화 운동을 비하하는 듯한 발언은 적절하지 않지만, 학생들이고 어린 친구들에 지나친 징계를 하는 것도 적절하지는 않다”면서 “정치권이 지나치게 성역화하면 오히려 반감이 생길 수 있다”고 지적했다.

5선 김기현 의원도 페이스북을 통해 “대한야구소프트볼협회가 집권 여당의 정치적 압박에 과도하게 반응해 충분한 검토 없이 6개월 출전 정지 징계를 내린 것으로 볼 수밖에 없다”며 “존중은 처벌을 통한 성역화가 아니라 자발적인 공감 속에서 이뤄져야 한다”고 우려의 뜻을 표했다.

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