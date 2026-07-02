이준영, 아이돌 출신 상처 고백…"배우들에게 피해 주지 말라고"

배우 이준영이 아이돌 출신이라는 이유로 겪었던 편견과 생계를 위해 편의점 아르바이트를 해야 했던 시절을 떠올린다.

1일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 말미에는 이준영이 출연하는 다음 회 예고편이 공개됐다.

지난 1일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 말미에는 배우 이준영이 출연하는 다음 회 예고편이 공개됐다. tvN 제공

영상에서 이준영은 아이돌에서 배우로 전향하는 과정에서 마주했던 차가운 시선과 상처를 담담하게 고백했다.

그는 "가장 상처받았던 말은 '배우들한테 피해 주지 말라'는 말이었다"고 밝혔다.

무명 시절의 설움도 털어놨다. 그는 "편의점에서 아르바이트하고 있었는데 당시 매니저 형이 담배를 사러 왔다. 너무 창피해서 많이 울었다"고 회상했다.

2014년 그룹 유키스 멤버로 데뷔한 이준영은 2017년 '부암동 복수자들'로 연기를 시작해 'D.P.', '너의 밤이 되어줄게', '멜로무비', '폭싹 속았수다', '약한영웅 클래스 2' 등에 출연하며 배우로 자리매김했다.

현재 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'에 출연 중이며, 오는 21일 육군 현역으로 입대한다.

입대 후에도 주연작인 tvN 드라마 '포핸즈', 특별 출연한 넷플릭스 시리즈 '이런 엿 같은 사랑', 영화 '자필' 등으로 꾸준히 연기를 선보일 예정이다.

<뉴시스>

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