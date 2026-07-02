'봉쇄 개표소' 국조특위 현장조사 앞두고 시위대 간 고성·몸싸움

국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회의 개표소 현장검증을 앞둔 2일 오전 서울 송파구 잠실 개표소 시위 현장에 시위대가 몰리며 긴장감이 고조되고 있다.

참가자들은 서로 다른 주장에 따라 대치하며 성조기를 부러뜨리고 밀치는 등 고성과 몸싸움을 벌였고, 현장은 아수라장으로 변했다.

119 구조대에 실려 나가는 잠실 개표소 봉쇄 시위 참가자 모습. 연합뉴스

시위 참가자가 쓰러졌다는 신고로 119 구조대가 출동하기도 했다. 경찰은 참가자들 사이를 분리하며 추가 충돌을 막고 있다.

체육단체의 경기장 진입을 혼자 끝까지 막았던 여성, 이른바 '올다르크'(올림픽공원+잔 다르크)는 지난번처럼 2-1 게이트 앞에 성조기를 두른 채 서서 '국민의 동의 없는 국정조사 중단하라' 손피켓을 들고 있다.

자유와혁신 황교안 대표와 이영돈 PD 등 부정선거를 주장해온 인사들도 현장을 찾아 시위 참가자들과 함께 "부정선거 재선거" 등을 외치는 중이다.

일부 참가자들은 국조특위의 현장조사에 반대한다며 "특검이 오면 열어주겠다", "영장이 있어야 개방할 수 있다"고 주장했다.

오전 9시 30분께에는 1-3 게이트 앞에서 참가자들 간 언쟁이 벌어지던 중 한 명이 주먹을 휘두르는 일이 발생했다. 당사자는 경찰에 사건 접수를 요청한 것으로 전해졌다.

한국체육학회 관계자도 이날 현장을 찾아 출입 통제를 해제해 달라고 경찰에 요청했다.

학회 측은 사무실 출입이 막혀 논문 심사 등 학회 업무가 중단되면서 회원들의 임용 일정에도 차질이 우려된다고 호소했다.

경찰은 현장에 대화경찰 100여명과 형사 300여명, 기동대 25개 부대 등 총 2천명을 배치해 만일의 상황에 대비하고 있다.

<연합>

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