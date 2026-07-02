한-브루나이 “글로벌 에너지 공급 위기에 전략적 협력 강화”

정의혜 외교부 차관보가 1일 펭히란 노르하시마 브루나이 외교부 차관과 만나 제5차 한-브루나이 정책협의회를 개최하고, 양국 관계 발전방안 및 주요 지역․국제 정세 등에 대해 의견을 교환했다.

2일 외교부에 따르면 양측은 에너지·인프라 분야에서 오랜 신뢰를 쌓아온 협력 파트너라고 평가하고 최근 중동전쟁으로 인한 글로벌 에너지 공급망 위기하에서 역내 에너지 공급 회복력 강화를 위한 전략적 협력을 강화해 나갈 필요성에 공감했다.

1일 한-브루나이 정책협의회에서 만나 악수를 나누는 정의혜 외교부 차관보(왼쪽)와 펭히란 노르하시마 브루나이 외교부 차관. 외교부 제공

노르하시마 차관은 한국이 브루나이의 랜드마크인 템부롱 대교 건설에 참여하는 등 인프라 분야에서 그간의 성공적 협력 성과를 바탕으로 향후 스마트시티 등 디지털 인프라 분야에서도 한국과 적극적인 협력을 기대했다. 정 차관보는 브루나이의 국가 비전 2035 이행의 핵심축인 디지털 전환 분야에서 한국의 우수한 인공지능(AI)와 디지털 역량을 기반에 둔 협력을 확대할 의지를 밝혔다.

정 차관보는 또 한반도 평화공존을 위한 우리 정부의 정책과 노력을 설명하며 브루나이를 비롯한 아세안의 지속적인 지지를 당부했다. 남중국해 등 주요 정세에 대해 폭넓게 의견도 교환했다.

외교부는 “15년 만에 개최된 이번 정책협의회는 대외환경의 불확실성과 불안정성이 증대되는 상황에서 양국 간 신뢰에 기반한 전통적 우호관계를 더욱 공고히 하여 양국 국민들에게 실질적인 이익을 가져오기 위한 협력의 지평을 확대하는 동력을 제공하였다는 데 의의가 있다”고 평가했다.

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