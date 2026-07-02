저승사자와 K-팝 노래자랑과 댄스 배틀?…서울랜드, K-납량특집 이벤트 개막

서울랜드가 K귀신들과 함께 K-납량특집 이벤트를 선보인다.

서울랜드가 오는 7월 4일부터 매주 주말, 한국 전통 귀신과 K-컬처를 결합한 이색 여름 콘텐츠 K-납량특집 이벤트를 진행한다. 이번 K-납량특집은 연꽃분수 일대에 조성된 '귀신 놀이터'에서 진행된다. 귀신 놀이터는 한국 전통 설화와 민담 속 캐릭터를 현대적으로 재해석한 공간으로, 저승사자·구미호·무당귀·도깨비 등 다양한 K-귀신 캐릭터들이 관람객들을 맞이한다.

서울랜드표 K납량특집 이벤트는 단순한 공포 체험을 넘어 K-귀신 캐릭터들이 고객과 직접 소통하며 다양한 참여형 이벤트를 진행하는 것이 특징이다. 각 K-귀신 캐릭터들은 저마다의 웃픈 사연을 지닌 개성 있는 설정을 바탕으로 고객들과 함께 한국적인 호러 감성과 놀이문화를 결합한 서울랜드만의 K-컬처 콘텐츠로 색다른 재미를 선사할 예정이다.

먼저 봄 시즌 큰 인기를 얻었던 '골목 노래자랑'이 여름 시즌에는 '귀신 노래자랑'으로 새롭게 돌아온다. 유쾌한 K-귀신 진행자들과 함께하는 노래자랑은 관람객 누구나 참여할 수 있는 고객 참여형 프로그램으로 운영되며, 참가자들의 끼와 흥을 마음껏 발산할 수 있는 무대로 꾸며진다. 특히 이번에는 K-팝이라면 어떤 곡이든 참여할 수 있어 더욱 다양한 계층의 참여가 기대된다.

이어 진행되는 '고수투古壽鬪 : K귀신 랜덤플레이댄스'는 K-납량특집의 대표 이색 콘텐츠다. 귀신 놀이터에서 펼쳐지는 저승 연회를 콘셉트로 저승사자팀과 처녀귀신팀으로 구성된 고스트 댄서크루가 관람객들과 함께 K-POP 랜덤플레이댄스 대결을 펼친다. 간담이 서늘해지는 K-귀신들과 신나는 K-팝이 만나 독특한 K-컬처 체험을 선사한다. 간담이 서늘한 K-귀신들과 함께 즐기는 댄스 한마당은 한여름 밤 잊지 못할 추억으로 남을 전망이다.

이와 함께 귀신 놀이터 곳곳에는 다양한 체험형 콘텐츠도 마련된다. 도깨비 독각, 두억시니 등 다채로운 K-귀신 캐릭터를 만나볼 수 있는 'K-귀신 캐릭터 팝업존'에서는 귀신 캐릭터 포토존과 AR 기술을 활용한 '반려귀신 분양소' 모바일 포토카드 이벤트가 운영된다. 또한 귀신들로 가득한 미로를 탈출하는 'K-귀신 미로존', 액운 타파를 기원하는 소원지 걸기 부스 등도 함께 조성돼 오싹하면서도 유쾌한 K-호러 체험을 완성한다. K-귀신 캐릭터 팝업존 일정은 추후 홈페이지 등을 통해 공지될 예정이다.

또한 장마철을 맞아 몰입형 공포 괴담 콘서트 ‘공포라디오’도 7월 10일, 17일 진행된다. 이번 공포라디오는 SOOP에서 활동중인 스트리머 고스트헌터 윤시원, 쿠빈이 참여해 공포의 참맛을 전할 예정이다. 이번 공포라디오의 관람을 위해서는 SOOP 숲토어를 통해 별도의 티켓 구매가 필요하며, 15세 이상 관람할 수 있다.

서울랜드는 K-납량특집과 함께 시원한 물놀이 콘텐츠도 운영 중이다. 대표 프로그램은 100톤 규모의 물대포를 활용한 '워터워즈 & K-뮤직워터팝'이다. 워터워즈는 올해 새롭게 '해적왕' 콘셉트를 도입, 해적의 신비한 보물이 숨겨진 '크라켄 아일랜드'를 배경으로 서울랜드 캐릭터 아롱이·다롱이와 크라켄이 펼치는 익스트림 워터배틀로 진행된다. 특히 지구별무대의 대형 LED 화면과 연계한 게임형 참여 콘텐츠로 운영돼 관람객들이 직접 물총 전투에 참여하며 짜릿한 승부를 경험할 수 있다.

'K-뮤직워터팝'에서는 다양한 장르의 K-팝 음악과 함께 시원한 물대포가 쏟아진다. 페스티벌에 가지 않아도 즐길 수 있는 워터밤 콘셉트 공연으로, 음악과 물놀이를 동시에 즐길 수 있는 여름 대표 콘텐츠로 자리매김하고 있다.

워터워즈를 즐긴 후에는 서울랜드 대표 물놀이 명소인 '크라켄 아일랜드'에서 더욱 시원한 시간을 보낼 수 있다. 물대포와 바닥분수, 워터 스프레이 등 다양한 워터 시스템이 갖춰진 크라켄 아일랜드는 워터파크를 연상시키는 대규모 물놀이 공간으로 어린이들에게 큰 인기를 얻고 있다.

야간 콘텐츠도 더욱 풍성해졌다. 서울랜드 대표 야간 공연 '루나, 빛의 전설'은 이번 여름 확장판 버전으로 업그레이드돼 더욱 화려한 연출과 스케일을 선보인다. 특히 금·토·일 및 공휴일에는 초대형 불꽃 연출이 더해진 'K-팝 불꽃판타지'가 함께 진행돼 여름밤 하늘을 화려하게 수놓을 예정이다.

공연 종료 후에는 누구나 참여할 수 있는 'K-팝 미러볼 댄스타임'이 이어진다. 신나는 K-팝 음악과 함께 관람객들이 자유롭게 춤추고 즐기는 참여형 프로그램으로, 서울랜드만의 열대야 콘텐츠를 완성한다.

서울랜드 관계자는 "이번 K-납량특집은 한국 전통 귀신 문화와 K-팝을 결합해 서울랜드만의 방식으로 재해석한 K-컬처 콘텐츠"라며 "물놀이, K-호러, 야간 콘텐츠까지 여름에 즐기고 싶은 다양한 도파민 요소를 한자리에서 경험할 수 있도록 준비했다"고 말했다.

서울랜드 여름축제와 관려한 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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