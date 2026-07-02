7월 전국 아파트 분양, 3.8만 가구… 경기서 2만 가구 쏟아진다

7월 전국에서 아파트 3만7647가구가 분양에 나선다. 전체 공급 물량 중 절반이 넘는 2만1070가구가 경기 지역에 집중됐고, 공공분양과 1000가구 이상 대단지 공급도 잇따를 것으로 보인다. 다만 경기 화성시 동탄구, 구리시, 용인시 기흥구가 규제지역으로 새로 지정되면서 해당 지역 청약을 준비하는 수요자들은 강화된 청약 요건을 확인해야 한다.

지난 6월 30일 경기 화성시 동탄역 부근에 한 집합건물 분양광고가 붙어 있다. 연합뉴스

2일 부동산R114에 따르면 7월 전국 분양 예정 물량은 56개 단지, 총 3만7647가구(임대 포함)로 집계됐다. 수도권에서 33개 단지, 2만4848가구가 공급된다. 이 가운데 경기 공급 물량은 2만1070가구로 전국 분양 물량의 56%를 차지한다.

경기 성남·고양·시흥 등에서 공급되는 공공분양 아파트 7112가구를 비롯해 김포시 고촌읍 ‘한강푸르지오리버프론트’(2432가구), 부천시 상동 ‘상동역롯데캐슬’(1859가구), 의왕시 삼동 ‘의왕역SK뷰’(1857가구) 등 대단지 분양이 예정돼 있다. 인천 미추홀구 학익동 ‘시티오씨엘9단지’(2013가구)도 공급된다. 서울에서는 영등포구 신길동 ‘써밋클라비온’(812가구), 노원구 월계동 ‘월계중흥S-클래스리비에르’(355가구), 중랑구 중화동 ‘중화역라온프라이빗센트로’(176가구) 등 청약이 진행된다.

사진=부동산R114 제공

지방에서는 23개 단지, 1만2799가구가 공급된다. 경남이 6306가구로 가장 많다. 이어 부산(1859가구), 충남(1330가구), 강원(938가구), 대구(746가구) 순이다.

정부는 지난 1일부터 경기 화성시 동탄구, 구리시, 용인시 기흥구를 투기과열지구와 조정대상지역으로 신규 지정했다. 5일부터는 토지거래허가구역도 적용된다. 해당 지역에서는 1순위 청약 자격 요건이 강화되고 민영주택 가점제 적용 비율과 재당첨 제한 등이 적용되는 만큼 청약 전 자격 요건을 확인할 필요가 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지